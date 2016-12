Video: Game Of Thrones revive uno de sus capítulos en comercial de agua mineral

Nueva York, Estados Unidos.- Una compañía que hace máquinas para crear agua mineral lanzó un comercial para ridiculizar el uso de botellas de plástico. En esta ocasión decidieron contextualizar esta escena con uno de los episodios de Game Of Thrones en donde la reina Cersei es señalado por el pueblo mientras le gritan 'Shame' (o vergüenza, en español).

Además, el argumento de uno de los dos personajes que aparecen en el comercial es no dañar a la madre tierra, ya que esta ofrece creaciones como "el océano, las aves, las abejas o Matthew McConaughey".

El contenido publicado en la plataforma de YouTube lleva el nombre de 'Shame or Glory Game of Thrones New Sodastream' y hasta el momento cuenta con más de 40 mil reproducciones.