Arctic Monkeys preparan nuevo álbum

Ciudad de México.- Arctic Monkeys se encuentran actualmente en Sheffield preparando su nuevo disco de estudio.

El día de hoy, Shamir Masri, de la BBC, publicó en “tuit” anunciando que acaba de realizar una reciente entrevista con Alex Turner, en la que el músico reveló que se encuentran de vuelta en Sheffield para comenzar a escribir su nuevo álbum, que sería la continuación de AM.

Alex Turner told me during an interview for @BBCSheffield they are coming back to Sheffield to pen a new album.. it IS happening! https://t.co/ObeO10rNmn