Horóscopos del sábado 24 de diciembre de 2016

ARIES



Por fin llego la noche buena, anímate a hacer cosas diferentes, como por ejemplo divertirte mas, cantar, bailar, elegir la música en fin lo que te guste hacer con tal de contagiar a los demás el espíritu de esta celebración que es la unión y armonía. Hay cosas en la vida que no se pueden evitar, no faltara quien se exceda en algo o sienta nostalgia por los momentos vividos, solo permite que la situación fluya en buena vibra.



TAURO



Toma en cuenta esto esta celebración cuentas con excelentes aspectos para pasarla de maravilla, tienes que hacer sentir a los demás cómodos contigo. En el plano de lo económico, hay un aspecto que te hace sentir que puedes gastar a lo grande, que te parece si te esperas a las rebajas del mes de Enero, podrás adquirir lo mismo por menos dinero. Sorprende a tu pareja con una carta en la que le expresas lo bueno que ha causado en tu vida.



GÉMINIS



Nada mejor que saber que lo que habías deseado para esta noche buena cumple en esta celebración, las cosas buenas siempre llegan en su momento. Hay buenos augurios para ti, ya que este fin de año tendrás algunas noticias muy buenas en cuestión de amigos, amor o familia. Para la noche evita el desconectarte en el celular, es un gran momento para convivir con las personas que amamos y que también nos aman.



CÁNCER



Los buenos aspectos en el universo no te abandonan en esta noche buena, así que aprovecha este ciclo para disfrutar la compañía de la familia, pareja, amigos y visitas ya que este es un buen momento para hacerles ver que eres el alma de la fiesta y que contigo la diversión no para. No tengas miedo de emprender nuevos negocios o buscar una mejor posición laboral para el 2017, cuentas con el apoyo del cosmos.



LEO



La comunicación con tu pareja debe ser armoniosa, amorosa y clara al menos en esta celebración de noche buena, evita los temas del día a día y toma en cuenta lo mejor de él o ella. Con la familia habrá un par de familiares que no tienen la mejor química, así que la recomendación es que evites servir de mediadora o mediador de paz, hay situaciones o personas que ni aun en estas fiestas cambiaran. Propón la diversión en esta noche.



VIRGO



Este día tiene una energía especial para ti, la cual debes aprovechar para poner las cosas a tu favor, el universo te da un encanto especial para que olvides ciertas situaciones cotidianas y te concentres en pasarla bien con las personas que amas. Un buen ciclo para recapacitar en las acciones cometidas en el pasado que te han llevado a alejarte de personas importantes para ti, tal vez eso ya no tenga remedio pero úsalo de lección para las personas que llegaran a tu vida.



LIBRA



Llego uno de los días mas esperados por la mayoría, pero tal vez no te sientes tan conectada o conectado a la celebración por algún asunto sentimental, pero considera que estarás con las personas que valen la pena, si alguien no te cuida como tu lo haces con los demás es el indicativo perfecto que no es la persona para ti. Grandes momentos familiares, de hecho habrá reconciliación entre los que se han alejado desde hace tiempo.



ESCORPIÓN



Hay algunos aspectos en el universo que indican que te des mas tiempo para ti, que aprendas a estar contigo mismo, aprende de ti con la pareja o familia, no todo es rosa este día, tendrás que ver que la gente no cambia y menos si no quiere, no te decepciones así es la vida. Por el lado de la economía, has pensado que necesitas valorar más tu trabajo, para que así la energía del dinero sea más abundante para ti.



SAGITARIO



Como la Luna influye en tu zona en tu zona de la unión y familia tal vez esta noche buena sea mas emotiva que en otras ocasiones para ti, aunque lo mejor de todo es que te conectaras a un nivel mas profundo con todas las personas que celebres esta noche buena, lo cual te hace vivirla al mismo nivel como cuando eras un niño o niña y lo disfrutaras como nunca. Con la pareja nada mejor que estar en armonía y comunicación ahora mas que nunca.



CAPRICORNIO



Esta noche buena se recomienda empatizarte con los demás, ya que siempre hay alguien que no sigue al pie de la letras lo que organizas pero debes aprender que es una lección del cosmos para que aprendas a relajarte y no dar importancia a pequeñeces, por lo que tu misión es pasar esta noche buena lo mejor que puedas e ignorando los detalles que no te gusten. Te llevaras una gran sorpresa por parte de quien menos te lo esperas.



ACUARIO



El influjo de la Luna en tu zona de la pareja, familia y seres queridos provoca que te emociones con la celebración de la noche buena como hace mucho no lo hacías, y lo mejor de todo es que recibirás noticias increíbles y de crecimiento para todos los integrantes. Por el lado de lo económico sentirás un respiro en estos días, ya que algo se resuelve en positivo para ti y afortunadamente ya experimentaste la desorganización en este ámbito, aprendizaje.



PISCIS



Este día tendrás que enfrentarte a los resultados de las decisiones tomadas en días pasados, toda causa tiene un efecto, es decir toda acto tiene una consecuencia, así que ya para cerrar con todas las experiencias complicadas que has experimentado, hoy vuelve a tus orígenes, comparte la noche buena con el corazón, olvídate de los comentarios mordaces o de los rencores, ya que la vida te invita a vivir con amor, unión, diversión, armonía y plenitud en todos los campos de tu vida.



