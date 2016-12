Horóscopos del domingo 25 de diciembre de 2016

ARIES



El día inicia con algunas sorpresas, sonrisas y con un excelente sabor de boca, tú tienes que seguir sonriendo, que el verdadero sentido de estas celebraciones no se solo es la cena y los regalos, este día se recomienda estar con las personas que tu corazón te indiquen. En el plano del amor, tal vez uno de los dos no sea tan navideño como el otro, pero hay que respetar al espacio del cada quien. Con tus amigos hay buenos momentos y confesiones.



TAURO



Vivencias increíbles, regresas a tus orígenes es decir retomas la amistad con personas que se separaron por los motivos que sean pero ya maduraron, muchas emociones, permite que todo fluya y mejor dedícate a descansar, reír o hacer lo que tengas que hacer. En el plano de la familia, hay más unión, tendrás que ser el punto de paz entre algunos, pero con tus palabras lo lograras. Buenos momentos en el amor.



GÉMINIS



Un día perfecto para el cierre de ciclos, ya no hay pretexto para no hacerlo. Cuentas con influjos bastante buenos que te ayudan a cerrar de una vez por todas los capítulos abiertos y que mejor que sea en este día de navidad. En el plano de la familia o amigos, habrá risas, comunicación, en fin todo suena para estar bien y en armonía. En el plano de la vida cotidiana, que te parece si hoy te olvidas de las responsabilidades y piensas en lo bueno que has vivido.



CÁNCER



Convivir con la familia, platicar, recordar buenos momentos, estar con los que amas, es lo mas importante para este día de Navidad. En el plano de los amigos recibes noticias de personas que hace mucho no ves, será un buen momento y para planear el reencuentro, ya que al menos compartirán el crecimiento que han tenido a lo largo de los años. En el amor hoy no es el mejor día para exigencias, se recomienda ser amorosos el uno con el otro.



LEO



Este día de Navidad escucharas una que otra sugerencia desde el punto de vista de personas que te aman para que mejores aspectos de tu vida, así que, solo déjate llevar por la situación y el momento, ya que son consejos que te benefician. En el plano de las amistades, este círculo se reactiva, viene gente nueva a tu vida, que te estarán contigo en este nuevo año, guiándote para que llegues a metas que ni tú por el momento estás creyendo.



VIRGO



No hay aspectos pesados para ti en este día, así que vívelo divertido, descansando, con los que amas, conviviendo, comiendo o realizando lo que mas te guste. En el plano de los amigos, no toda la gente que estás conociendo es la correcta así que se recomienda seas mas selectivo por el momento. En el plano del amor, las cosas están bien, solo acóplate a los planes que han decidido juntos. Con el dinero no hay que preocuparse, ya que hay un golpe de suerte antes de fin de año.



LIBRA



Lo que necesitas el día de hoy es brindarte espacio y tiempo para ti, la verdad es que has estado con mucha presión y no te has dado ni un solo descanso, por lo mismo lo astros te recomiendan que hoy, hagas todo lo que consideres necesario para sentirte pleno o plena con la vida. Te das cuenta que tal vez no todos en tu familia son como tu deseas, pero al menos con los que te llevas son con quienes estarás siempre pase lo que pase son para ti.



ESCORPIÓN



Al parecer la pasaste increíble ayer, pues hoy la pasaras mejor, ya que recibirás una llamada de alguien que no ves hace tiempo y que se llevan muy bien, con la noticia de que esta más cerca de lo que imaginas. También habrá acercamientos con la familia y se llegara a una propuesta de reuniones familiares programadas con el fin de retomar el legado de los antepasados. Hoy trata de estar en contacto con tu ser interno para entender que la felicidad, proviene de uno y el amor también.



SAGITARIO



Regálate un momento por la mañana para apreciar la maravilla de la vida, para ver que llegamos a otra navidad más, entender que eres un ser privilegiado que vive en un mundo increíble y que mereces mucho mas de lo que hasta el momento tienes. Los astros este día te regalan claridad de pensamiento, una herramienta básica para entender la vida. También vivirás una sorpresa en el ámbito sentimental, alguien que te gusta mucho, se acerca para darte entender sus sentimientos.



CAPRICORNIO



Este día regálate tiempo para el descanso, para dormir, relajarte, comer, platicar o lo que hagas para estar a gusto, ya que por la tarde tendrás que asistir a otro evento familiar o con amistades, por lo que debes cargar la batería, ya que experimentaras buenos momentos y posibles ideas o proyectos de negocio, que pueden ser muy buenos para el 2017. Este día también el ser empática o empático con tu pareja no esta de mas. Acepta conocer a la familia de esa persona.



ACUARIO



Es probable que desees por la naturaleza de tu signo hacer algo diferente y original en este día para romper la rutina, si es así la propuesta que salgas al campo, naturaleza, el bosque, la montaña, o donde puedas respirar aire fresco y puro, la otra opción es que te quedes en casa, en la flojera total, charlando con los integrantes de tu hogar y analizando planes que provoquen el beneficio de todos los integrantes de tu familia. Feliz Navidad 2016



PISCIS



Ten un buen detalle con tu pareja o con las personas que amas, les dejaras un grato momento. Usa la inspiración para percibir de una manera mas concreta los obstáculos del 2016 para vencerlos y vivir un mejor año nuevo. El dinero no es tu aliado en estos días, así que espera un poco para realizar compras. En el plano de la familia viven una etapa de reintegración, ya que por el motivo que sea no compaginaban ideas, tiempos, comentarios y ahora ya maduraron.



Con información de Rumbo Astral.