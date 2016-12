Carrie Fisher está estable tras problema cardíaco, dice su madre

EUA.- La actriz estadounidense Carrie Fisher, quien sufrió un problema cardíaco el viernes durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, se encuentra estable, dijo su madre.



"Carrie está estable. Si hay algún cambio, lo compartiremos. Para todos sus seguidores y amigos, gracias por sus oraciones y buenos deseos", dijo la actriz Debbie Reynolds el domingo en Twitter.



El sábado, su hermano Todd había dicho que la actriz estaba grave. Una portavoz del hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center rechazó hacer declaraciones, citando leyes de confidencialidad.



Fisher, de 60 años, interpretó a la princesa Leia en la trilogía original de la saga "La Guerra de las Galaxias" desde 1977 a 1983 y retomó el papel para la nueva entrega de la franquicia, estrenada por Disney el año pasado, "El Despertar de la Fuerza", como la general Leia Organa de la alianza rebelde.



Fisher volvía de Londres, donde había estado filmando la tercera temporada de la comedia de la televisión británica "Catastrophe".



En Navidad, muchos seguidores de la saga concurrieron al cine para ver "Rogue One: A Star Wars Story", una historia paralela a la película original y en la que aparece una réplica digital de una joven princesa Leia.



"Es una guerrera y va a salir adelante", dijo Alexa Mullally, de 38 años, en Chicago.



La carrera de Fisher ha estado plagada de episodios de abuso de sustancias y problemas de salud mental. Se sometió a un tratamiento contra la adicción a la cocaína a mediados de la década de 1980 y luego escribió la exitosa novela "Postcards From the Edge" basada en su experiencia. La actriz también dijo que fue hospitalizada brevemente en 2013 por trastorno bipolar.