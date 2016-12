'Rogue One' domina taquilla navideña en EUA

Los Ángeles, EUA.- "Rogue One: A Star Wars Story" continúa con fuerza al frente de la taquilla estadounidense, recaudando unos dominantes 15 millones de dólares en Nochebuena y con estimaciones de 120 millones para el período entre el 21 y 26 de diciembre.



"Sing", la comedia animada de Illumination, propiedad de Universal, se mostró sólida en la víspera de Navidad con 7,9 millones de dólares, seguida de "Passengers", de Sony, con 2,9 millones, "Assassin's Creed" de Fox con 2,2 millones y "Why Him?", también de Fox", con 1,8 millones.



El estudio Paramount estrenó "Fences", con Denzel Washington y Viola Davis, recaudando 750.000 dólares en 1.547 cines el sábado por la noche y planeaba expandir el drama a unos 2.200 lugares el domingo.



"Rogue One", de Disney y protagonizada por Felicity Jones, recaudó 260 millones de dólares a nivel doméstico en sus primeros nueve días hasta Nochebuena y se estima que terminará el feriado el lunes con unos 327 millones de dólares. Esa cifra será suficiente para superar a "Suicide Squad" como el octavo éxito de taquilla doméstico del año.



"Rogue One", la octava película de la franquicia "La Guerra de las Galaxias", está un 42 por ciento por detrás del ritmo de recaudación del "Episodio VII: El despertar de la Fuerza", que se estrenó un año atrás y recaudó 571 millones de dólares en sus primeros 11 días en cartelera para encaminarse al récord de 948 millones de dólares a nivel doméstico.



Se estima que en los seis días, "Sing" quedará en segundo lugar con unos 71,5 millones de dólares, por delante de la película de ciencia ficción "Passengers", protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt, con unos 29-30 millones de dólares y la adaptación del videojuego "Assassin's Creed" con 22,6 millones.



La comedia romántica de James Franco "Why Him?", que se estrenó el viernes, terminaría los cuatro días del fin de semana largo con 14,4 millones.



El drama histórico "Silence", dirigido por Martin Scorsese, recaudaría en cuatro cines en ese período 170.000 dólares. La película cuenta con Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver como sacerdotes que enfrentan una brutal persecución en el Japón del Siglo XVII.



"Patriots Day", una película sobre el ataque en la maratón de Boston dirigida por Peter Berg con Mark Wahlberg como protagonista, recaudó 34.336 dólares en Nochebuena de siete lugares y terminaría los seis días con 280.000 dólares.