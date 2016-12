Mundo de la música rinde tributo a George Michael

Londres. Inglaterra.- Madonna, Elton John y Paul McCartney rindieron tributo el lunes al astro británico del pop George Michael, quien murió a los 53 años tras una carrera llena de emotivas baladas y canciones bailables, que integraron la banda sonora de gran parte de las décadas de 1980 y 1990.



El músico murió apaciblemente en su casa durante Navidad, según un comunicado de su representante. La policía dijo que el deceso era inexplicable, pero que no ocurrió en circunstancias sospechosas.



Michael saltó al estrellato con “Wham!, uno de los más exitosos dúos del pop y el primer grupo occidental que tocó en China, con singles como “"Wake Me Up Before You Go-Go" y “"Careless Whisper". Posteriormente se reinventó como solista, con letras atrevidas y álbumes que fueron enormes éxitos de venta como "Faith" y "Listen Without Prejudice".



"Adiós, amigo mío. Otro gran artista nos deja", escribió Madonna en Twitter, mientras que McCartney dijo que "Su gran talento siempre brilló en las ocasiones que trabajé con él y el sentido del humor con el que se reía de sí mismo hizo la experiencia aún más grata".



Elton John, amigo y colega de Michael con quien colaboró en varias ocasiones, declaró "he perdido a un amado amigo, el alma más amable, más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus seguidores".



Michael era muy respetado en el mundo de la música por su trabajo como cantante y compositor. Estaba nominado para la versión 2017 del Salón de la Fama de los Compositores, pero se vio afectado por el abuso de sustancias y por escándalos ligados a su vida privada.



La homosexualidad del artista se hizo pública en 1998, cuando lo arrestaron por "actos lascivos" en un baño público en Beverly Hills, California. Michael usó esa historia sensacionalista para el exitoso single "Outside", demostrando su sentido del humor con un video en el que aparecían policías.



La muerte de Michael se produce al cierre de un año en el que partieron varios gigantes de la música como David Bowie, Prince y Leonard Cohen. Rick Parfitt, guitarrista del grupo británico de rock Status Quo, murió el sábado a los 68 años.