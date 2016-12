Top7: canciones inolvidables de George Michael

Cd. de México.- Justo en el día de Navidad el 2016 cobró una más de sus víctimas en el mundo de la música, George Michael.



Aquí te presentamos siete canciones representativas del intérprete pop.



1. Faith



A finales de los años 80, el álbum del mismo nombre se convertiría en uno de los más representativos de toda la década en la música pop. El tercer sencillo, Faith fue el más famoso de este material,







2. I want your sex



Otro de los sencillos del álbum ‘Faith’ el cual tuvo grandes repercusiones a finales de la década de los 80. Otra de las grandes obras pop de George Michael.







3. Careless Whisper



Quizá una de las canciones más tocadas en una velada romántica, es una de las más icónicas del intérprete británico. Sensual y muy sugerente.







4. Fast love



Ya entrados los años 90, el estilo de George Michael permaneció intacto y lo demostró con esta canción, la cual contra todos los pronósticos se colocó en los primeros lugares de las listas.







5. Last Christmas



Escrita formaba parte de Wham!, es una de las canciones que siempre se escuchan en la época decembrina. Muy representativa en el fin de año.







6. Wake me up before you go-go



Una de las canciones más representativas del género pop de la década de los 80, todo un himno de esta década del grupo Wham!, escrita por el intérprete británico.







7. Freedom! 90



Otra de las piezas clásicas del cantante pop, con lo cual se consolidaba como de los símbolos del género. Con un sonido ligero, pero a la vez firme.