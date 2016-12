Jared Leto cumple 45 años

Louisiana, Estados Unidos.- Jared Leto cumplió 45 años y es recordado por una infinidad de películas como en 'Fight Club' ('El Club de la Pelea', 1999) por su papel como 'Angel Face', así como la interpretación del asesino de John Lennon o como un transexual enfermo de VIH en la cinta 'Dallas Bayers Club' (2013), lo que le otorgó el Oscar como mejor actor de reparto, son trabajos que lo han catapultado como uno de los mejores actores del cine de Hollywood.

Sin embargo, es necesario conocer su pasado y no brincar el que también sea el vocalista de 30 Seconds to Mars. Así, el cumpleañero que nació en 1971 comenzó a popularizarse gracias a la serie 'My so-called life' (1994) y posteriormente con 'How to Make an American Quilt' (1995), la cual fue su primera incursión a la pantalla grande. Aunque con 'Fight Club' y 'Requiem for a Dream' (2000) fueron las cintas con las cuales dio un gran paso, ya que participó junto al director Darren Aronofsky -creador de 'Black Swan' (2010)- en la segunda, y junto a Edward Norton y Brad Pitt en la primera.

Y pese a que muchos de los críticos de cine tenían una gran expectativa cuando se le designó el nuevo papel del 'Joker' para la cinta 'Suicide Squad' (2016), para muchos este personaje no fue de las mejores interpretaciones del también vocalista, ya que tenía por detrás la interpretación del fallecido Heath Ledger.

Por otro lado, aficiones como la pintura, la realización de conciertos -por lo que ganó un Récord Guinness junto a su banda por realizar más de 300 en un año- o su gusto característico por la comida vegetarino, han sido puntos que lo han identificado en su carrera. Y es por todo esto, por lo que su carrera se han posicionado en las artes.