Vin Diesel se disculpa luego de acosar a una periodista

Ciudad de México.- Vin Diesel se disculpó con una periodista brasileña luego de que ella manifestara su incomodidad durante una entrevista que le hizo al actor.

"Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpía todo el rato para hablar de mi belleza", señaló Carol Moreira. Tras los comentarios de Vin Diesel la periodista finalizó la entrevista y se marchó.

En su cuenta de Facebook el actor de "Rápido y Furioso" manifestó: "Como todos saben, intento que mis entrevistas sean divertidas, pero si he ofendido a alguien, que pido perdón porque esa nunca fue mi intención".