Scarlett Johansson es la actriz más taquillera de 2016

Nueva York, EUA.- Scarlett Johansson fue nombrada el martes como la actriz más taquillera de 2016 gracias a sus papeles en la película de superhéroes "Captain America: Civil War" y la comedia sobre Hollywood "Hail Caesar".



La revista Forbes dijo que Johansson superó a Chris Evans y Robert Downey Jr. -compañeros de reparto en el filme del CapitánAmérica- con las ganancias en los cines de su segunda película de 2016, "Hail Caesar".



Las películas de Johansson recaudaron 1.200 millones de dólares en todo el mundo este año, comparado con los 1.150 millones de dólares de "Captain America: Civil War".



Estrenada en mayo con un guión que mostraba un conflicto entre personajes de los comics de Marvel como Iron Man, Spider-Man, Black Widow y Ant Man, la película de Walt Disney Co fue la más taquillera del año, según datos de Boxofficemojo.com.



La actriz australiana Margot Robbie, quien también disfrutó de un año explosivo, se situó en cuarto lugar, con 1.100 millones de dólares, gracias a sus papeles en dos cintas de Warner Bros : "Suicide Squad" y "The Legend of Tarzan".



La lista de Forbes estuvo dominada por películas de superhéroes y basadas en comics, como "Batman v. Superman: Dawnof Justice" y "Deadpool".



La británica Felicity Jones accedió a la lista Forbes por vez primera, con papeles en "Rogue One: A Star Wars Story", la película de acción "Inferno" y la historia mágica infantil "A Monster Calls". Ocupó el noveno puesto, con 805 millones de dólares.



Forbes realizó sus cálculos basándose en las ventas locales de localidades de las películas de los principales actores de Hollywood, pero no incluyó cintas animadas como "Finding Dory" de Disney, el segundo mejor estreno de 2016, con 1.020 millones de dólares.