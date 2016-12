Video: Esto pasa si imitas a Conor McGregor en la calle y él te observa

Ciudad de México.- Dos jóvenes imitaron los movimientos del peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, en las calles de Dublin. Sin embargo, no esperaban que luego de que una camioneta se emparejara para ver la supuesta batalla entre ambos, el copiloto resultara ser el peleador de la UFC.

El video se difundió el pasado 24 de diciembre por Twitter a través de la cuenta de scampi claus y hasta el momento la publicación cuenta con más de 45 mil 623 retweets y más de 69 mil 591 me gusta.

Two lads mocking Conor McGregor on the streets of Dublin last night and this happens........ pic.twitter.com/GMyXBcjajG