Fotos: ¿Cómo regresó el General Tarkin a Rogue One?

Nueva York, Estados Unidos.- La nueva cinta producida por LucasFilm, 'Rogue One: A Star Wars Story' (2016), trajo de vuelta a dos personajes del universo de George Lucas: al General Tarkin y a la Princesa Leia.

Por esta razón, el diario The New York Times decidió realizarle una entrevista a los desarrolladores de la historia y preguntar sobre el proceso para que este personaje regresara, ya que el actor murió en agosto de 1994. Fue por este motivo que Kiri Hart, ejecutivo del desarrollo de la historia de Lucasfilm y co-productor de "Rogue One", dijo que "si él no estuviera en la película, tendríamos que explicar por qué no aparece. Hablamos mucho sobre la forma en la que podría aparecer, como un holograma, o transferir su diálogo a otros personajes".

Sin embargo, en esta ocasión se valieron de la ayuda del actor Guy Henry para recrear la participación de Peter Cushing como en general. Y fue por medio de efectos especiales acompañados de un casco de sensores como "nosotros transformamos la apariencia del actor para se pareciera a otro personaje. Técnicamente, es una forma de maquillaje digital", reiteró Hart.

Así fue como ambos actores fallecidos, quienes llevaron el mismo proceso de rejuvenecimiento digital, pudieron volver a ser parte del elenco que explicaría el por qué de la misión para destruir la 'Estrella de la Muerte' (o 'Death Star').