Los videojuegos más esperados de 2017

Cd. de México.- El año que está por iniciar, viene con altas expectativas para los gamers, ya que la industria de los videojuegos tiene preparados títulos y desarrollos que no nos podemos perder.



Incluso para los creadores de juegos de ocasión para teléfonos celulares lanzarán títulos esperando generar fenómenos sociales como lo que generó Pokemon Go. Así que con ello, te presentamos el panorama para 2017 en los títulos más esperados.



Resident Evil 7



La nueva entrega de uno de los juegos más famosos de la historia tendrá un giro muy particular. Ahora el protagonista será Ethan, un joven estadounidense que deberá lucha con la familia Baker para poder recuperar a su novia.







Marvel vs Capcom Infinite



Regresa una de las sagas más exitosas en los videojuegos de peleas en el orbe. Vuelven personas como Ryu de Street Fighter, Iron Man y Mega Man. La estética será estilo Street Fighter V.







Gran Turismo Sport



Otro de los grandes regreso de juegos clásicos tendrá un gran cambio en su interfaz gráfica, lo cual hará recuperar su estatus. Su catálogo comprenderá 140 autos con la posibilidad de obtener una licencia digital de la Federación Internacional de Automovilismo.







Detroit: Become Human



Este videojuego contará la historia de un androide que tiene consciencia propia y que buscará liberarse de las ataduras de la fábrica de la que fue creado.







God of war 4



La magnífica saga regresará en 2017, el jugador deberá luchas contra criaturas hostiles y obtiene mejores armas para defenderse, tendrá gráficos más evolucionados.







Halo Wars 2



El juego de estrategia en tiempo real llegará en febrero. El objetivo de esta versión es construir bases, preparar vehículos y reunir tropas para dirigir ejércitos de Spartans contra un nuevo enemigo.







The Legend of Zelda-Breath of the Wild



Llegará a la nueva consola de Nintendo, la Switch, el cual tendrá un mundo inmenso y nuevas funcionalidades para los fans de esta enorme saga.







Mega Man



El clásico juego de la NES llegará a los dispositivos móviles en el mes de enero. Capcon confirmó que los seis primeros de la saga estarán en los sistemas Android e iOS.







Double Dragon IV



Con motivo del aniversario 30 del lanzamiento de la primera parte de esta saga, el juego de artes marciales llegará al PS4 el próximo 30 de enero. Un título sólo para nostálgicos y conocedores.