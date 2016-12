Videos: Top 7: Las películas más esperadas para el 2017

Ciudad de México.- El 2017 está preparado para estrenar muchos filmes que los fans han estado esperando por mucho tiempo. Desde la 'Liga de la Justicia' para ver por primera vez al equipo de DC Comics en la pantalla grande, hasta la segunda parte de 'Blade Runner', una de las películas con el mejor ranking en toda la historia del cine.



Es por esta razón que te traemos una muestra de las siete cintas más esperadas para el siguiente año.



Blade Runner 2049



Warner Bros estrenará Blade Runner 2049, la cual será protagonizada por el actor Harrison Ford junto a Ryan Gosling.



En tanto, para esta trama el Oficial K (Ryan Gosling) descubrirá un secreto que podría ser la punta de lanza para destruir a la humanidad. Esto lo llevará a encontrarse con Rick Deckard, un exagente y cazador de replicantes que lleva 30 años desparecido, quien es un personaje de la primera parte.

Se espera que Blade Runner 2049 llegue para el 6 de octubre.



Guardianes de la Galaxia Vol. 2



La historia del equipo intergaláctico compuesto por Star Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldaña), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Bebé Groot (Vin Diesel) y Drax (Dave Bautista) estará de vuelta en el cine para este año.

Y aunque no se han ofrecido los detalles por completo, muchos fans esperan que el soundtrack sea -de nueva cuenta- uno de los puntos fuertes en la película.



Justice League



El equipo que contiene a la Trinidad de DC Comics –Batman, Superman y la Mujer Maravilla– tuvo una primera reunión en la cinta ‘Batman Vs. Superman: Down Of Justice’. Sin embargo, en este nuevo capítulo llegarán Flash, Aquaman y Cyborg para acompañar a los superhéroes.



La cinta está programada para estrenarse el 16 de noviembre de 2017.





Piratas del Caribe 5: La Venganza de Salazar



En esta ocasión el Capitán Salazar, interpretado por Javier Bardem, será el nuevo enemigo a vencer de Jack Sparrow.



Para esta nueva entrega de la saga de los piratas, Johnny Depp estará de vuelta y su estreno fue programado para el próximo 25 de mayo de 2017.





Alien: Covenant



La nueva cinta del monstruo galáctico, realizada por Ridley Scott, tendrá a Michael Fassbender y Katherine Waterson entre su elenco.



Esta nueva película será una secuela de ‘Prometheus’ (2012) y será estrenada el 19 de mayo de 2017.

Spider-Man: Homecoming



Tom Holland será el actor que le dará vida al arácnido para esta nueva cinta. Y pese a que ya había tenido una aparición en la película ‘Captain America: Civil War’ (2016), esta será una exclusiva para el héroe de Queens.





Esta nueva cinta tendrá espacio en las carteleras de los cines para julio del siguiente año





El Planeta de los Simios: La Guerra



20th Century Fox producirá la tercera entrega de esta saga llamada 'El Planeta de los Simios'; de nueva cuenta Matt Reeves será el director y se estrenará a nivel mundial el 14 de julio de 2017.











Por último, otra cinta que tiene a sus espectadores asegurados es Star Wars VIII, la cual espera llegar a las salas de los cines en diciembre del siguiente año, luego de que en 2015 se lanzó el séptimo episodio.

Y pese a que Carrie Fisher -mejor conocida como la princesa Leia- falleció ayer por la mañana, en julio pasado se confirmó que la actriz había terminado de rodar su parte para esta nueva entrega.