Trabajadores de la NASA dicen adiós a Carrie Fisher

México, DF.-A través de la cuenta oficial en Twitter de la NASA Goddard, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio despidió con una imagen y unas palabras a la actriz Carrie Fisher.

“Hay una estrella más brillante en el universo. Descansa en paz, Carrie Fisher”, escribió la agencia espacial, junto a una imagen del Universo, donde se muestra una estrella más reluciente que otras.

La actriz estadounidense que murió a los 60 años, interpretó a la princesa “Leia” en cuatro de las películas de la saga de “La guerra de las galaxias”.

También hizo un cameo en la nueva cinta “Rogue One”, que todavía se encuentra en cartelera.

One more star shining brightly in the universe. Rest In Peace, Carrie Fisher. https://t.co/tHGJjliPrN pic.twitter.com/TkoId7ymA4