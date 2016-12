JLo vende residencia que compró con Marc Anthony

Los Ángeles, EUA.- La cantante estadounidense Jennifer Lopez vendió su residencia en Hidden Hills, California, que compró en 2010 cuando estaba casada con el también cantante Marc Anthony, reportaron fuentes de bienes raíces.



La propiedad, de unos 12 mil 140 metros cuadrados en el área de Ashley Ridge, volvió al mercado a principios de 2016 a un precio reducido de 12 millones 500 mil dólares, ya que en 2015 se ofreció en 17 millones de dólares, y después bajó a 14 millones de dólares.



La finca fue comprada por la pareja en ocho millones 200 mil dólares, según registros públicos de la propiedad.



Construida en 1993, la extensa casa de estilo tradicional tiene unos mil 590 metros cuadrados de espacio habitable y una amplia gama de servicios, además de estudios de baile y grabación y un teatro de 20 asientos, sala de juego y bar.



Otros espacios incluyen salas de descanso, un comedor para 12 personas y una oficina con paneles de madera. Incluye la suite principal, que tiene una sala de estar y terraza, además nueve dormitorios y 13 baños.



Al aire libre, hay una alberca estilo resort, una zona de juegos y un salón y cuarto de masajes. El estacionamiento es hasta para ocho vehículos, y 15 más pueden ser estacionados en una cancha contigua.



Marc y Rory Shevin de Berkshire Hathaway Home Servicios California Properties son los agentes responsables de la cotización.



Jennifer Lopez, de 47 años, surgió a la fama en la película “Selena” en 1997, y después siguieron cintas como “The Boy Next Door” y “Lila & Eve”; además de sus ocho álbumes de música que incluyen con el que debutó en 1999 "On the 6" , y el más reciente "AKA".



A principios de 2016, la cantante pagó 28 millones de dólares por una finca en Bel-Air, en la exclusiva área del oeste de Los Ángeles y que fue propiedad de la actriz Sela Ward y su esposo, Howard Sherman.