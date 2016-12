Querido Dios, que Trump sea el próximo: Sheen tras fallecimientos

Ciudad de México.- El mundo de la farándula de estremeció con la muerte de Carrie Fisher, quien interpretaba a la Princesa Leia, y la de su madre Debbie Reynolds, que falleció al siguiente día.

Ante esta situación, muchas personas piden que ya termine el 2016. Sin embargo, el actor Charlie Sheen hizo una petición distinta.

A través de su cuenta de Twitter, Sheen pidió a Dios que “Trump sea el siguiente, por favor”.

Esta petición trajo consigo numerosas reacciones en las redes, pues mientras unos lo apoyaban, otros lo atacaron por desear la muerte de otra persona.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!



🖕🏾



©