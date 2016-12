Autopsia a George Michael 'no es concluyente': Policía británica

Londres, Inglaterra.- La causa de la muerte del cantante George Michael no está clara tras la autopsia inicial, por lo que será necesario realizar nuevas pruebas, informó la policía británica el viernes.



"Ayer se practicó un examen post mortem como parte de la investigación por la muerte de George Michael", dijo la policía de Thames Valley.



"La causa de la muerte no es concluyente y ahora se realizarán más pruebas. No es probable que se conozcan los resultados de estas pruebas hasta dentro de varias semanas", agregó la policía en un comunicado.



El cantante británico, quien se convirtió en un ídolo del pop en la década de 1980 con el dúo Wham! y luego forjó una exitosa carrera solista con provocativas letras, falleció el domingo en su casa en el sur de Inglaterra a los 53 años.