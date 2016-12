Graban el primer Mannequin Challenge en el espacio

Ciudad de México.- La tripulación de la Estación Espacial Internacional participó en el primer Mannequin Challenge realizado en el espacio, replica el viernes 30 de diciembre de 2016 el medio Europapress.



Un video publicado en la cuenta de Twitter del astronauta francés de la ESA Thomas Pesquet, muestra a cinco de los seis miembros de la tripulación. En el clip todos permanecen estáticos en diversas posiciones de uno de los módulos de la estación.



Pesquet es un piloto francés que trabaja para la Agencia Espacial Europea (ESA). Está participando en una misión en la EEI que arrancó en noviembre y terminará en mayo de 2017.



Desde el espacio, comparte a diario fotos y videos sobre la intimidad en la estación, al igual que lo han hecho varios colegas, como el ya famoso Scott Kelly.



Junto a Pesquet, la tripulación actual de la EEI está formada por los estadounidenses Robert Shane Kimbrough y Peggy Whitson, y los rusos Andrey Borisenko, Sergey Ryzhikov y Oleg Novitskiy.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh