Video: Chris Martin realiza tributo a George Michael

Londres, Reino Unido.- Chris Martin, vocalista de Coldplay, realizó una visita a un refugio -de nombre Crisis- para personas sin hogar en Londres. Durante esta decidió cantarles un par de canciones de Wham! y George Michael como homenaje al músico recién fallecido.

Además, la asociación publicó un agradecimiento al vocalista de la banda -por medio de su cuenta en Facebook- para reiterar su partipación en la noche del Rey del Karaoke con un video.

Esto ocurrió luego de que Coldplay se diera un tiempo para recuperar el aliento tras la gira mundial de su disco más reciente, A Head Full Of Dreams. Así, las canciones "Wake Me Up Before You Go-Go" de la banda de los ochentas y "Last Christmas" de George Michael fueron dos de las que interpretó el músico.