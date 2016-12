Horóscopos del sábado 31 de diciembre de 2016

ARIES



No queda mas que dar las gracias por todo lo recibido y vivido durante2016, que para muchos de tu signo fue un año de comienzos. En 2017 es necesario que no pierdas el tiempo en ilusiones vanas, hay situaciones que sabes que novan a suceder y estas dejando ir aquellas que si te pertenecen. Se invita a que vivas la vida de una manera mas libre y atreviéndote a dar ese paso que te puede llevar a obtener todo lo que deseas en el nuevo año.



TAURO



Los esfuerzos serán recompensados, en el 2017 el dinero que llegue a tus manos rendirá mas y estarás mas tranquilo o tranquila en lo que da la economía se refiere. Se recomienda vivir la vida desde un punto de vista mas naif y hacer amigos, salir y divertirte, es el momento de romper el patrón de vida y ser más flexible, aceptar a la gente como es, aprender a vivir sin juicios. 2017 probablemente te lleve a destacar, solo no bajes el ritmo que llevas



GÉMINIS



Se termino el 2016, el recuento es bueno para ti, ya que te das cuenta que has avanzado mucho mas de lo que esperabas y que estas venciendo los miedos que no podías superar. En el plano del amor cambia los papeles, permite que él o ella, tome cartas en algunos asuntos de tu vida, será buena lección, te entenderá. Este fin de 2016 no se te olvide dar gracias por todo lo que has recibido y aprendido, también si no hay pareja, ahora si encuentras por que encuentras



CÁNCER



Recibes una recompensa financiera por algún bono, premio, comisiones, en fin, hay muchas opciones por lo que tu dinero crece. Tu relación de pareja, esta cambiando aprendieron a comunicarse mas y están logrando ir de la mano para crecer juntos. El ámbito de las amistades y vida social , en 2017 será muy activo, ya que conocerás nuevas personas, retomaras amistades de tiempo y te sentirás mejor que nunca en todos los planos de la vida. Feliz año nuevo.



LEO



Un buen cierre de año, los astros están apoyándote en distintas áreas de tu vida y eso es excelente, así que aquello que tenga que ver con dinero, amor y salud todo marchara sobre ruedas, es un hecho que el 2016 fue un año para aprender a ponerte en primer lugar y ser tu prioridad. Con la pareja las cosas van bien, están en una etapa de crecimiento y madurez. Si no tienes una relación de pareja define bien que es lo que deseas vivir.



VIRGO



Este cierre de año vives aspectos interesantes los cuales te ayudan a comprender tus errores y obtienes la oportunidad de resolverlos. En lo que se refiere a dinero habrá estabilidad en el 2017 ese no es el problema, el problema es que en de repente vives una vida mas allá de lo que ganas, tu misión es madurar en ese aspecto, equilibrar la situación y hacer lo pertinente como nuevos negocios o avances en el trabajo que te llevan a una economía mejor. Feliz año nuevo.



LIBRA



Las cosas se presentan con facilidad en este día, tienes la ventaja de que todo en tu vida esta bajo control. Por el lado de la economía no podrás tener quejas, el dinero se mantiene en una racha positiva. El amor te dará sorpresas pero recuerda que el amor mas importante es que el que sientes por ti mismo o misma. 2017 será un año de retos, crecimiento y aceptación de la vida misma. Lo mejor es que tendrás la habilidad de reconocer rápidamente lo que noes para ti.



ESCORPIÓN



En este principio de año recibes dinero o un bono, en la segunda semana de enero recibes ofertas de crecimiento en el plano del trabajo, es posible que dudes de tomarlas, pero es una buena opción, provocando que vivas un ciclo relajado en lo que a dinero se refiere. El amor estable, aunque se recomienda trabajar en el tema de la confianza. Nuevos momentos importantes y hasta un posible cambio de casa es lo que te depara el 2017. Felicidades.



SAGITARIO



Obtienes la cantidad de dinero que esperas, liquida lo mas que puedas de tus compromisos económicos, para vivir una frecuencia más elevada en el tema dela abundancia. Sorprender a tu pareja es una buena opción para esta noche de fin de año. Si no tienes pareja, conocerás a alguien antes de febrero y es una opción interesante para una relación. La unión familiar es importante en estas celebración, si puedes foméntala. Feliz año nuevo.



CAPRICORNIO



2016 se termina y tal vez pienses que no se cumplieron las expectativas que tenias, pero la realidad es que vas en el camino a triunfar mas allá de lo que visualizaste, toma en cuenta que el tiempo es relativo y que están por cumplirse, solo da tiempo al tiempo. Una de las victorias de este año es la mejora que tuviste en el plano del ser interno y que estas redescubriendo la fuerza de voluntad y que nadie podrá doblegarla. Por el lado del dinero, ahorra.



ACUARIO



Un magnifico cierre de año, Marte de la acción te compartirá sus virtudes que tienen que ver con el poder de la conquista , mejorando varios ámbitos de la vida. En el plano de la vida cotidiana, confía en que tienes la capacidad de sacar tus proyectos con éxito y triunfo adelante. El dinero fluirá sin tanto problema. En el tema de la pareja vives una nueva etapa de armonía y crecimiento. 2017 es el año en que debes atreverte a conquistar la cima por mas largo sea el camino.



PISCIS



Buen cierre de 2016 si lo ves a futuro, este fue un año en el que sembraste lo que vivirás, trabajaras y experimentaras para el 2017, que será muy bueno, siempre y cuando no te duermas en tus laureles. En el plano de la familia recurrirán a ti, apóyales y hazlos crecer con tu conocimiento de la vida. El dinero estable y tendrás más, solo se paciente. 2017 es un año interesante para madurar, crecer y por fin vivir la vida con armonía y amor. Felicidades.



Con información de Rumbo Astral.