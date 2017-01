Horóscopos del domingo 1 de enero de 2017

ARIES



Al inicio de este año cuentas con el cosmos apoyándote ya que se forman súper aspectos que te llevan de la mano al triunfo en lo que deseas, solo fluye con el universo y toma en cuenta las señales que te estará enviando. Serán días maravilloso para los proyectos nuevos laborales, inversiones, créditos y todo lo que te ayude a generar recursos. También sabrás quienes son los aliados con quienes cuentas para lograr que tu vida sea mejor día a día.



TAURO



Hay momentos en la vida en que no podemos detenernos por nada, tienes un camino exitoso que recorrer en este nuevo año, el universo te pondrá pruebas para que te descubras que cuentas con todas las herramientas para lograr que esta 2017 sea un gran año en todos los sentidos. Tu misión también es entender el plano emocional, ya que es tu gran oportunidad de vivir en plenitud y madurez. Un buen momento para solicitar esa nueva posición en lo profesional.



GÉMINIS



A partir de este primer día del 2017 el universo te llevara a vivir emociones mas intensas y gracias a ello podrás alcanzar metas mucho más altas de lo que imaginas. En el plano del trabajo, lo que esperas no caerá del cielo así que ya no postergues tus planes, es el momento del despegue definitivo para ti. El amor te ayuda a darte cuenta que no todo es de la manera que tu lo visualizas o entiendes, se recomienda siempre trates de vivir en equilibrio en este tópico de la vida.



CÁNCER



Inicias el año con aspectos interesantes de Marte el planeta de la acción y la conquista, así que se presentaran ante ti las soluciones necesarias para que tu vida comience a mejorar por completo. Tal vez por el momento no tengas una idea de lo que deseas concretar en este 2017, por lo que se recomienda aprovechar esta aspecto para que objetivamente tomas las mejores decisiones. El inicio de año te acerca a tu pareja, pero debes mejorar un poco tu seguridad.



LEO



En este inicio de año lo mas importante es darte cuenta de todo lo que has logrado, madurado y que estas en el camino correcto para vivir la vida que realmente deseas, estas redescubriendo el potencial que posees y eso es un gran regalo por parte del cosmos. En el plano del amor podrás vivir algo real y completo, ya aprendiste en el 2016 lo que no deseas vivir de nuevo. No bajes la guardia en el trabajo, todo saldrá bien, se paciente.



VIRGO



Un análisis profundo de todo lo vivido en el pasado 2016 te ayuda a tomar las decisiones correctas y elimines los planes que no son los que te pueden llevar a triunfar. Es un hecho que el cosmos tiene mejores planes y circunstancias para ti en este nuevo año. Vivirás un buen ciclo en el que habrá buenas opciones de crecimiento en todos los planos de la vida. Confía en que el amor este año será benevolente contigo, por fin descubres que permitías de mas



LIBRA



Habrá ciertas situaciones que te sorprenderán en este 2017, ya que sabrás quienes son las personas con las cuales podrás seguir contando y quienes no, ya que este 2017 es un año de depuración para tu signo, el cosmos te llevara a realizar una remoción a conciencia y te dejara listo o lista para seguir creciendo en el camino que realmente debes vivir, el cual es el indicado para que este sea el año definitivo del triunfo en tu vida.



ESCORPIÓN



Este año podría ser uno de los mas completos para tu signo, ya que contarás con aspectos que catapultan tu carrera profesional, vida familiar, social y emociones, solo que aquellas personas y situaciones que ya no deben estar en tu vida se terminan en este primer mes, no retengas nada. 2017 es un año intenso para bien, así que tal vez la carga de trabajo sea en exceso perola recompensa será maravillosa en todos los sentidos. Felicidades.



SAGITARIO



Este 2017 esta marcado para vivir en plenitud y abundancia en general, la realidad es que vivirás que tienes el campo abierto de las oportunidades, es un hecho que todo aquello en lo que trabajes desde este principio de 2017sucederá antes de lo que imaginas. Un aspecto de tu vida que mejorara mucho es el del amor, ya que lograras que la comunicación y confianza crezca en la relación. Si no hay pareja, ya no pongas limitaciones, que puedes vivir algo increíble.



CAPRICORNIO



En este nuevo año los aspectos del universo que se forman para tu signo, te llevan a obtener reconocimiento de manera sencilla, también vivirás una etapa de creatividad y originalidad, por lo cual podrás resolver tanto en el ámbito de trabajo como el de la vida en general los asuntos pendientes y nuevos, aprovecha este etapa donde estas virtudes serán tus mejores herramientas. Para resolver los asuntos del corazón recurre a la honestidad siempre.



ACUARIO



Hay buenos aspectos a Urano tu regente durante este 2017 y al menos en este inicio de año influye en tu zona de la suerte, creatividad, hijos y romances, este es aspecto es bueno siempre y cuando este acompañado de la objetividad y realidad. Cuando el universo confabula a tu favor la vida comienza a dar frutos inesperados. En el plano los compromisos esta nuevo año algunos del signo podrán dar ese paso definitivo que cambiara tu vida en positivo.



PISCIS



Es un hecho que las personas del signo normalmente caen en una rutina de seguridad tanto en el plano profesional así como sentimental, pero en este 2017el cosmos te da la oportunidad que de romper barreras, hábitos y patrones mentales, es el año indicado para mejorar la vida por completo, para eso el universo esta creando estos movimientos cósmicos. Vive, goza, trabaja, crece y ama, son las herramientas con te ayudaran a triunfar.



