Video: Estrenan trailer extendido de '50 Sombras más oscuras'

Ciudad de México.- El trailer extendido de '50 Sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker', 2017) fue liberado por la productora Universal Pictures. Se espera que la cinta llegue a los cines para febrero de este año.

Esta será la secuela de '50 Sombras de Grey' ('Fifty Shades Of Grey', 2015), la cual recaudó más de 560 millones de dólares a nivel mundial. Y para esta nueva trama, Christian Grey intentará atraer de nueva cuenta a Ana Steele a su vida.

En esta ocasión la trama se desarrollará con personajes que son parte del pasado del magnate y que, de alguna forma, comenzarán a incidir en la relación de Ana y Christian.



El director de la cinta será James Foley, quien ha dirigido la serie de Netflix 'House Of Cards' desde su primer temporada y la cinta 'Miedo' ('Fear', 1996). Además de haber dirigido los videos de Madonna 'Live to Tell' , 'Papa Don't Preach' y 'True Blue', todos en 1986.





De nueva cuenta, tal y como sucedió en la cinta anterior, en ésta participará la escritora E. L. James en la producción, quien fue la creadora de la trilogía publicada.