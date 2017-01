Lanzarán edición especial de álbum debut de The Doors

Ciudad de México.- Como parte de la celebración por el 50 aniversario del lanzamiento del disco debut de la banda The Doors, se editará “The Doors: 50th Anniversary Deluxe Edition”, que contará con tres discos de larga duración y estará disponible a partir del 31 de marzo en formato físico y digital.



La edición de lujo del disco debut se suma a las actividades del festejo, que incluyen la proclamación de “El Día de The Doors”, en Los Ángeles, el 4 de enero de cada año, con una celebración que tendrá lugar la tarde de este miércoles.



De acuerdo con un comunicado, hace 50 años, en 1967, The Doors llegaron con dicho material de la mano de Elektra Records, y del cual vendieron millones de copias, volviendo estrellas a John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek y Jim Morrison.



Actualmente, el disco es considerado uno de los más grandes debuts clásicos del rock and roll.



En un empaque especial, “The Doors: 50th Anniversary Deluxe Edition”, cuenta con la grabación en vivo desde The Matrix en San Francisco. El periodista musical David Fricke otorgó notas especiales del “show”, incluidas en un set especial de fotografías nunca antes vistas.



Las grabaciones de The Matrix escuchadas en esta edición se obtuvieron de las cintas originales recientemente descubiertas, ya que se pensaba estaban perdidas. Originalmente lanzadas en 2008 eran de una fuente de tercera generación, por lo que la calidad de sonido de las versiones que debutan aquí es insuperable.



Repleto de energía, el disco contiene versiones en vivo de ocho temas incluyendo "Twentieth Century Fox", "The crystal ship" y "Back door man".