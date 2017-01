Drew Barrymore estrenará serie con Netflix

Ciudad de México.- La actriz estadunidense Drew Barrymore estrenará la serie "Santa Clarita Diet" con Netflix el próximo 3 de febrero. En esta nueva aventura Timothy Olyphant y Liv Hewson conformarán parte del elenco.

La trama se desarrollará en un condado de Los Ángeles, California, en donde la familia compuesta por Sheila (Drew Barrymore), Joel (Timothy Olyphant) y Abby (Liv Hewson) se enfrentará a una serie de problemas que los pondrán a prueba, ya que ellos solo llevan una vida llena de goce aunque los cambios son inminentes con la edad.

En tanto, uno de los desarrolladores del proyecto es Victor Fresco -quien es conocido por llevar programas de televisión como "My Name is Earl" y "Better off Ted"- además de que trabajará en conjunto con Barrymore, puesto que tomará el rol de productora ejecutiva.