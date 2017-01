Tommy Mottola sale en defensa de Mariah Carey

Los Ángeles, California.- El productor y exesposo de Mariah Carey, Tommy Mottola, publicó una carta por medio de Page Six en donde aseguró que la cantante necesita estar con personas más profesionales para guiar su carrera.

Esto sucedió tras las críticas que recibió durante la celebración de Año Nuevo, pues un playback realizado en Times Square durante el programa Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest donde al interpretar dos temas, estos no cuadraron con su voz.

Así, Mottola dijo que Mariah Carey "es posiblemente la voz más grande del pop de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un ícono global y un tesoro con un increíble talento, no sólo como cantante, sino que como una gran compositora”.

Además reiteró que lo ocurrido en esa noche "le podría haber sucedido a cualquier persona. Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera”, según el productor.

Por otro lado, el también esposo de Thalía dijo que "mi único consejo es que debería contratar personas más experimentadas y profesionales que la rodeen y que la ayuden en su carrera. Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo",

Y finalizó al destacar que "eso no la ayuda en nada. Ni para su integridad ni para su credibilidad, o su enorme talento. Ella debe dar un paso atrás, pensar cuidadosamente y pensar bien qué quiere hacer ahora. Eso es lo que hace mejor… Sin dudas, ninguno de esos problemas hubiesen existido en sus primeros días en Sony durante los primeros diez años de carrera, cuando se convirtió en una superestrella global".