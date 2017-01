Vin Diesel presenta en México 'xXx: Return of Xander Cage'

Ciudad deMéxico.- Después de quince años, Vin Diesel retoma el papel del agente Xander Cage en una cinta con muchos efectos especiales, acción y un elenco internacional.

El actor estadounidense estuvo acompañado el jueves por Deepika Padukone, Ruby Rose, Nicky Jam, Nina Dobrev, Ariadna Gutiérrez y el director D.J. Caruso para el estreno mundial de la cinta "xXx: Return of Xander Cage", que se llevó a cabo en México.

"Ha sido un placer comenzar toda la gira mundial de la película aquí en México. Tú sabes, te amo México", dijo Diesel durante una conferencia de prensa previa a la función.

La nueva entrega de "xXx", que llegará el 20 de enero a cines de México y Estados Unidos, es dirigida por D.J. Caruso, cuyos créditos incluyen las cintas "Disturbia", "Taking Lives" y "Two for the Money".

En esta ocasión, Xander Cage, el personaje que interpreta Vin Diesel, busca una "Caja de Pandora", un dispositivo capaz de controlar satélites de telecomunicaciones para derribarlos y usarlos como armas.

El elenco se caracteriza por sus nacionalidades y razas diversas, incluyendo al experto en artes marciales hongkonés Donnie Yen, el futbolista brasileño Neymar y el reggaetonero de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam, quien interpreta el sencillo de la película "In My Foreign".