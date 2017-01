Fotos: Los mejores memes de la semana

Ciudad de México.- La primera semana de 2017 ha tenido mucha actividad, sin embargo, el gasolinazo y los saqueos no opacaron las fiestas de Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos.











Las tradiciones de Año Nuevo no faltaron en los memes, como los calzones de color rojo para el amor, los amarillos para el dinero, y otras variedades...











También hubo memes para quienes festejan en grande al cambio de año, y para quienes no tanto.















Hoy llegaron los Reyes Magos y niños y grandes lo festejaron.











Con ello, la tradicional partida de la Rosca de Reyes fue tema primordial, y por qué no, al estilo mexicano.















Pero eso no es todo, no hay que olvidar que en un mes ¡siguen los tamales! (Aunque algunos no lo quieran).