Horóscopos del sábado 7 de enero de 2017

ARIES



Recibes un par de recomendaciones o criticas respecto a algunas decisiones que deseas tomar próximamente en varios planos de tu vida, escucha lo que te aconsejen, ya que ayuda a construir de mejor manera. En el plano del amor, di las cosas como las sientas no las pienses demasiado, ya que de esa manera pierden intención. Si no tienes pareja, no te quedes casa, asiste a lugares donde el tipo de persona que te gusta puede estar.



TAURO



Se comienza a vislumbrar que en todo te van a ir bien, ya que podrás demostrar que eres experta o experto en lo que haces, provocando una etapa de reconocimiento o buenas oportunidades. En el aspecto del amor y si no tienes pareja, las oportunidades estarán a la orden del día, es muy probable que conozcas a alguien con quien te lleves de maravilla, es mas todo sea perfecto, pero no te convenzan un par de detalles físicos, conócele más, no te arrepentirás.



GÉMINIS



Saturno el gran maestro forma un aspecto en la zona del hogar, el cual tiene la intención de fomentar la unión, lazos, crecimiento, abundancia y algunas situaciones de crecimiento que convienen a todos los integrantes. En el plano sentimental, no hay nada mejor que vivir en plenitud, por lo que algo bueno pronto sucederá. En el plano de los amigos y diversión, se recomienda que organices y convivas con ellos, este 2017 debe ser un año para vivir de lo mejor.



CÁNCER



Este día se recomienda que no hagas caso a las palabras necias, ya que alguien cercano a ti intentara hacer comentarios referentes a los errores que has cometido en la vida, no le des el placer de molestarte. En el plano del amor, acepta los planes de tu pareja y consiéntanse. Si no tienes pareja, sal a divertirte, no pienses en ello y algo bueno sucederá. Olvídate de las tensiones y aprende a vivir sin ellas, lo más importante es aprender a ver la vida objetivamente.



LEO



Este día tendrás la oportunidad de conocer personas que pueden ser futuros clientes o amigos, aprovecha, los buenos aspectos que se forman para tu signo en este día. En el plano del amor se recomienda que aprendas a conocer las manías de tu pareja, las cosas han cambiado, confía en que todo va a mejorar. Cuentas con aspectos cósmicos que modificaran tu vida, son un regalo del universo y se recomienda aceptes los cambios que se presenten en tu vida.



VIRGO



La creatividad de Mercurio ha invadido tu mente y como resultado querrás crear mas de un plan o proyecto, esto es positivo por eso lo vives y lo mejor de todo es que si lo podrás logar pero con orden y compromiso. Descubrirás una mentira, lo mejor es que tengas ese as bajo la manga y no comentes nada. Tu desconfianza en el plano del amor, puede crecer, pero no porque tu pareja haga algo, el motivo es que tu inseguridad está creciendo, momento de caer en la realidad.



LIBRA



Las cosas ya mejoran en el ámbito laboral y así continuara esta tendencia. En este fin de semana se recomienda analizar y concretar los planes en el tema del hogar y familia, ya que las mejoras o movimientos que desees realizar están bien aspectados. Este fin de semana el pasado estará presente en tu vida, trayendo personas, situaciones o momentos, no es nada significativo, así que déjalo pasar. Hay un periodo de suerte que debes aprovechar en este fin de semana.



ESCORPIÓN



En este año se sugiere aplicar terapia implosiva, la cual es el romper con los miedos y atreverte a realizar aquellas acciones que por miedo o considerar que no puedes te has limitado, lo cual no es el ciclo ideal para ello, ya que tienes el éxito presente en este 2017. Los astros te dan energía extra con la cual destacaras más que todos en el tema de crear planes o actividades que mejoren tu físico y hábitos alimenticios. Nuevas ilusiones contribuyen a tu crecimiento.



SAGITARIO



Para que el día marche bien con la pareja, déjate llevar por la sencillez, facilidad y simpleza con la que se desarrolle el día, dile que si a lo que quiera, te conviene. Hay planes con amigos que a lo mejor no deseas realizar por el motivo que sea, la verdad es que la pasaras bastante bien, pero la decisión final es tuya. La semana que esta por comenzar podrás mejorar actitudes en el ámbito de la vida cotidiana, que al realizarlo te pondrán mas cerca de tus propósitos.



CAPRICORNIO



Este día culminaras con algunas de tus expectativas cumplidas, es un año donde el avance laboral será importante, confía en lo que haces. Los astros te apoyaran en todo lo que hagas, así que por mas difícil que parezca lo resolverás bien. Tus finanzas se estabilizan y crecen en las próximas semanas y es una recompensa bien ganada, los éxitos no tardan en llegar a ti. Este día dedícate a cultivar el amor dentro de ti, será necesario para que llegue a ti en los próximos días.



ACUARIO



Es probable que tu vida de un giro inesperado en este fin de semana y es para bien, así que toma las situaciones de la manera que se presenten. Si en realidad lo que deseas es vivir una buena relación de pareja, tienes que ser más consecuente con él o con ella. Te preocupes de más por el dinero y en realidad te está yendo bien, lo único que necesitas es confiar en tus proyectos, que si te darán resultado.



PISCIS



Un buen fin de semana es el que tienes que vivir, ya que la luz que le brinda a tu signo Venus, planeta de amor y dinero provoca que al menos las situaciones negativas en la relación se pueden hablar y mejorar, de ahí crear los planes para mejorar la economía. También si tienes pareja y quieren empezar o agrandar la familia es buen momento para hacerlo. Reafirmas los lazos de amistad con los que realmente te quieren, aunque no puede ser como tu quieres.



