Horóscopos del domingo 8 de enero de 2017

ARIES



Hay momentos llenos de satisfacción para ti a lo largo del día, vivirás un día pleno con una que otra sorpresa. Hoy tendrás que pasar una prueba, el universo te la pondrá para que aprendas a decir no, no siempre esforzarte de mas para cumplir caprichos de los que te aman, no importa que se molesten. En el plano de la vida cotidiana todo es estable, pero tendrás una charla con alguien que esta desperdiciando tiempo preciso de su vida.



TAURO



Imaginaste planes nuevos y sientes ganas de cambiar tu apariencia, casa, manera de hacer las cosas, así que este es el mejor momento para llevarlo a cabo, poco a poco, ya que no sucederá con un chasquido de dedos. En el plano de la pareja, te gusta llevar el control de todo, pero la propuesta es dividir las responsabilidades y crecer juntos. Eres especialista en comprender lo positivo dentro de lo negativo, si algo está sucediendo en tu vida es para la modifiques.



GÉMINIS



La familia y los amigos de repente pueden saturarte, por lo que se propone que en este día busques las opciones que te diviertan, distraigan y alejen un poco de la realidad, tal vez el teatro, museo o el cine. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, lo que tengas que decir no lo guardes, es mejor de una vez por todas. La posibilidad de cambiar de residencia para quien lo este buscando del signo esta mas cerca de lo que se imaginan.



CÁNCER



Hay momentos de unión con la familia y debes aprovecharlos, ya que se aproxima un ciclo con bastantes ocupaciones y no tendrán tanto tiempo disponible. este es el ciclo donde puedes recuperar tanto la fe perdida así como los motivos, ganas y deseos de confiar de nuevo en el amor. Hay que cuidarse un poco más, vivirás una etapa en la que tu vanidad estará por los cielos y eso te ayudara a modificar tu imagen para impactar a quien deseas.



LEO



Este día toma el tiempo necesario para descansar, ya que tu hiperactividad no te permite brindarte un espacio para el ocio. Tendrás la tentación de aprovechar las ofertas y comprar de más, así que la recomendación es analizar si es algo que de verdad necesitas o sirve, no compres solo por comprar, aunque para tu signo sea una de las misiones mas complicadas. No le has puesto la atención debida a tu físico y salud, es tiempo de que empieces a cuidarte.



VIRGO



A veces la responsabilidad es más grande de lo que parece, así que lo mejor que puedes hacer es aprender a delegar o compartir las obligaciones, de esa manera todo podrá tener un nuevo orden en tu vida. Un poco de meditación no te caerá mal, piensa en los planes reales que puedes llevar a la acción y que sean viables para crecer todos los planos de tu vida. No tiene caso buscar culpables en algunas situaciones que vives, ya que no quieres reconocer tu parte del asunto.



LIBRA



Algunos amigos se estarán yendo de tu vida, pero no puedes hacer nada, ya que su ciclo termino y no hay nada que se pueda hacer por retenerles, aunque este aspecto parezca complicado, es lo mejor que te puede suceder en este inicio de año. La oportunidad de optar por estudios de larga duración es el mejor momento para crecer y aprovechar la mejor manera de crecer tanto personal como profesionalmente. Tal vez es momento de centrarte en ti y dar tiempo para que amor llegue.



ESCORPIÓN



Las finanzas van marchando bien pero no por eso debes gastar lo que no sabes si en un par de meses tendrás, planifica losa gastos. Por la tarde no hay nada que fuera de lo normal, así que ve al cine, lee un libro o utiliza algún tratamiento de belleza, lo disfrutaras. Tu energía es estable por lo que si aun no has comenzado a realizar los propósitos de año nuevo, tal vez hoy sea el ultimo día en el que puedas darte un regalo gastronómico y mañana comenzar la dieta.



SAGITARIO



Escribir te ayuda a notar en que parte de tu ser interno existe ese pequeño descontento que no te permite avanzar hasta donde deseas, así que date vuelo escribiendo y después analiza lo que expresaste, encontraras respuestas que son tan obvias que por eso mismo no las tomaste en cuenta. En este ciclo debes redoblar esfuerzos para obtener lo que estas buscando, ya que esa opción en el campo profesional esta cerca de aparecer.



CAPRICORNIO



Para que correr si puedes tomar las cosas con calma, te presionas mucho y eso puede repercutir en los resultados deseados, ya que al querer realizar todo con tanta premura podrías omitir un par de detalles. Date tiempo para pasar momentos con tu pareja, amigos, hijos o con los que verdaderamente te importan, te lo agradecerán. Vivirás un ciclo de crecimiento, cambios y madurez, la cual te llevara a tener un éxito inimaginable.



ACUARIO



Tienes que tomar en cuenta a la familia, ya que tienes una idea errónea de algunos de los integrantes, tal vez no compartas su manera de amar, vivir o perspectiva de la vida, pero la misión es aprender de ellos, ya que es necesario que comiences a crear bases solidas de vida. Es un hecho de que necesitas darte tiempo para renovarte físicamente, por lo que cualquier plan para ejercitarte, cambiar la alimentación o modificar tu apariencia es bienvenido.



PISCIS



Un día con mucha actividad, ya que el Sol le brillo a la zona de la diversión, así que aprovecha para estar con los que amas y realizar actividades diferentes. En el plano de la pareja, este ciclo hay que tratar de entender sus necesidades, todos en el día a día aprendemos, crecemos y maduramos, por lo cual vamos entendiendo las lecciones de la vida. En el plano de la familia, hay actitudes que no te gustan pero no se recomienda intervenir.



