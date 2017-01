'Moonlight', Mejor Película Dramática en los Globos de Oro

Los Ángeles, EUA.- “Moonlight” se coronó como la Mejor Película Dramática en la 74 edición de los Globos de Oro.



La cinta es dirigida por el cineasta afroamericano Barry Jenkins, de 37 años de edad.



Las otras tres películas que peleaban por la categoría son: "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion" y "Manchester by the Sea".