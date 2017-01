Meryl Streep llama a Trump a reconocer diversidad de EUA

Los Ángeles, EUA.- La actriz Meryl Streep hizo un apasionado llamado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la entrega de los premios Globos de Oro, a reconocer la diversidad estadounidense que refleja la comunidad de Hollywood.



Hollywood está lleno de gente proveniente de muchos países y si tú la deportas sólo podrás tener futbol y artes marciales mixtas, expuso la actriz.



Streep habló a Trump durante un emotivo discurso al recibir el Globo de Oro Cecil B DeMille por su trayectoria.



La actriz, que tiene el récord de nominaciones de premios en Hollywood, habló pese a problemas en la garganta.



Aconsejó a Trump ver los certificados natales de actrices cómo Sarah Paulson, Sarah Jessica Parker, Amy Adams, Natalie Portman, Ruth Negga, Viola Davis, Dev Patel and Ryan Reynolds.



En otra parte de su discurso, lamentó las burlas de Trump a un reportero con necesidades especiales cuando hacía su trabajo.



“Cuando ví ese momento supe que no era una película, era la vida real y me rompió el corazón porque ese intento de humillar a alguien en público dio permiso para que otros hagan lo mismo”, dijo Streep.



Los Globos de Oro son concedidos por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en reconocimiento a lo mejor de la producción en cine y televisión.



La 74 entrega anual de premios se lleva a cabo en un hotel de Beverly Hills.