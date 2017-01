Video: Lanzan nuevo disco y video de David Bowie

Nueva York, Estados Unidos.- En homenaje a los 70 años que cumpliría David Bowie, un EP llamado 'No Plan' fue lanzado. Este contiene cuatro temas, entre ellos tres inéditos: 'Lazarus', que pertenece al album Blackstar (2016), 'No Plan', 'Killing a Little Time' y 'When I Met You'.

Además, para rememorar esta fecha también fue revelado el video homónimo del EP. En este se aprecian una serie de televisores que transmiten algunos versos de la canción, y al mismo tiempo un grupo de personas se acerca para ver lo que sucede.

Sin embargo, en el contenido que fue dirigido por Tom Hingston -quien también ha trabajado con Nick Cave, Lady Gaga, The Rolling Stones, Chemical Brothers y Robbie Williams- no aparece Bowie.

Para los fans que hayan escuchado el disco Blackstar, los sonidos son muy parecidos entre esta producción y el nuevo lanzamiento -que cuesta 60 pesos mexicanos en iTunes y 40 en Google Play- ya que los temas fueron grabados por los mismos músicos y coproducidos por Tony Visconti.

En tanto, quien interpretó a Nikola Tesla en 'The Prestige' (2006) cumplirá un año de muerto luego de que el cáncer de hígado -enfermedad de la cual no había dicho nada el compositor- lo dejara sin fuerza alguna.



Por otro lado, Gary Oldman -amigo cercano del cantante británico- le organizó un homenaje para en la sala O2 de Brixton para celebrarlo.