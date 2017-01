U2 anuncia gira por Europa y Norteamérica

Londres, Reino Unido.- La banda de rock irlandesa U2 anunció el lunes que celebrará el trigésimo aniversario de su exitoso álbum "The Joshua Tree" interpretándolo por completo en vivo en una gira por Europa y América del Norte.



El disco, editado en 1987, vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y lideró las listas de éxitos con sencillos como "With or without you", "Where the streets have no name" y "I still haven't found what I'm looking for".



"Hace poco escuché de nuevo 'The Joshua Tree' por vez primera en casi 30 años (...) es como una ópera", afirmó en un comunicado el líder de la banda, Bono. "Muchas emociones que se sienten extrañamente actuales: el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido, la polarización (...) todas las grandes".



La parte norteamericana de la gira comenzará en mayo en Vancouver, seguida por el tramo europeo, que empezará en Londres en julio e incluirá un concierto en el estadio Croke Park, en el Dublín natal del grupo.



OneRepublic, Mumford & Sons y The Lumineers serán los teloneros de la banda en América, mientras que Noel Gallagher's High Flying Birds harán lo propio en Europa.