Cantautor Ed Sheeran rompe récord de streams y supera a One Direction

Ciudad de México.- El cantautor británico, Ed Sheeran, regresa a la música con nuevos cortes promocionales "Shape of you" y "Castle on the hill" lanzados el 6 de enero, y en solo 24 horas alcanzaron 13 millones de streams, con lo que rompieron el récord que tenía la boy band británica One Direction.

Cuando los temas, disponibles en todas las plataformas digitales, se dieron a conocer en el Reino Unido y el resto del mundo, de inmediato tuvieron una aceptación impresionante.

Tanto, que son número uno y dos en Spotify Reino Unido y Global Charts en 27 países; número uno y dos en iTunes Reino Unido y Estados Unidos, en 77 países en total; número uno y dos en Apple Music en Reino Unido; número uno y dos en la radio del Reino Unido. Asimismo, obtiene 118#1 en los charts de iTunes a nivel mundial.

De esta forma Sheeran ha hecho historia en el mundo del stream; además ha logrado romper el récord que poseía One Directon el primer día del lanzamiento de su tema “Drag me down”, en Agosto de 2015.