'La La Land' encabeza nominaciones a los premios BAFTA

Londres, Reino Unido.- El musical "La La Land" se convirtió el martes en el favorito para los premios BAFTA de la academia británica, al recibir 11 nominaciones, poco después de haber triunfado el fin de semana en los Globos de Oro de Hollywood.



La película de ciencia ficción "The Arrival" y el drama "Nocturnal Animals", del diseñador Tom Ford, se llevaron cada una nueve nominaciones, mientras que "Manchester by the Sea", que narra la historia de una familia durante situación trágica, logró seis postulaciones.



Los protagonistas de "La La Land", Ryan Gosling y Emma Stone, están nominados para las categorías de Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz Protagonista, respectivamente.



La película, sobre un pianista y una actriz que intenta abrirse camino en Hollywood, también competirá en las categorías de Mejor Película, Mejor Música Original, Mejor Edición, Mejor Cinematografía, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario.



Damien Chazelle fue nominado en las categorías de Mejor Director y Mejor Guión Original. El domingo por la noche, el musical ganó siete Globos de Oro.



"The Arrival" competirá por los premios de Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Música Original, Mejor Edición, Mejor Cinematografía, Mejores Efectos Visuales Especiales y Mejor Sonido. Amy Adams está nominada para Mejor Actriz Protagonista y Denis Villeneuve para Mejor Director.



Ford también está nominado a Mejor Director y a Mejor Guión Adaptado por "Nocturnal Animals", mientras que Jake Gyllenhaal optará al galardón de Mejor Actor Protagonista y Aaron Taylor-Johnson al de Mejor Actor Secundario.



A continuación, algunas de las nominaciones a los prestigiosos BATFA, cuya ceremonia de entrega se realizará el 12 de febrero:



MEJOR PELÍCULA:

"Arrival"

"I, Daniel Blake"

"La La Land"

"Manchester By The Sea"

"Moonlight"



MEJOR FILME BRITÁNICO:

"American Honey"

"Denial"

"Fantastic Beasts and Where to Find Them"

"I, Daniel Blake"

"Notes on Blindness"

"Under The Shadow"



MEJOR DIRECTOR:

Denis Villeneuve, "Arrival"

Ken Loach, "I, Daniel Blake"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Tom Ford, "Nocturnal Animals"





MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Jake Gyllenhaal, "Nocturnal Animals"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"



MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Amy Adams, "Arrival"

Emily Blunt, "The Girl on the Train"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Natalie Portman, "Jackie"



MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Aaron Taylor-Johnson, "Nocturnal Animals"

Dev Patel, "Lion"

Hugh Grant, "Florence Foster Jenkins"

Jeff Bridges, "Hell or High Water"

Mahershala Ali, "Moonlight"



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Hayley Squires, "I, Daniel Blake"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Viola Davis, "Fences"



MEJOR GUIÓN ORIGINAL:

"Hell or High Water", Taylor Sheridan

"I, Daniel Blake", Paul Laverty

"La La Land", Damien Chazelle

"Manchester By The Sea", Kenneth Lonergan"

"Moonlight", Barry Jenkins



MEJOR GUIÓN ADAPTADO:

"Arrival", Eric Heisserer

"Hacksaw Ridge", Robert Schenkkan, Andrew Knight

"Hidden Figures", Theodore Melfi, Allison Schroeder

"Lion", Luke Davies

"Nocturnal Animals", Tom Ford