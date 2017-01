Diez cosas que no sabías David Bowie a un año de su muerte

Cd. de México.- La leyenda dela música contemporánea, Davis Bowie cumple un año de fallecido y aun siguen surgiendo algunas curiosidades en torno a su persona, su legado y su trabajo musical como actoral.



Aquí te dejamos algunas curiosidades al respecto:



1. Sus cenizas fueron esparcidas en Bali



El año pasado Bowie fue cremado en privado y de acuerdo con su voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en Indonesia en un ritual budista. No se conoce el sitio exacto donde fueron a parar las cenizas.





Foto: bali_indonesia.com

2. No creía que la música fuera su legado



Un documental titulado ‘Bowie: The Last Five Years’, se observa un Bowie con gran sentido del humor y donde al final de una entrevista reveló que le encantaría que la gente piense de él como ‘alguien con grandes cortes de pelo’.





Foto: madriz.com

3. Le preocupaba cómo sería recibido su último disco



Para su último álbum, Bowie contrató a jóvenes músicos de jazz para dar un nuevo giro a su música. El resultado fue atrevido, pero el artista no se sentía seguro de ´como reaccionarían sus fans.





Foto: bbc.com

4. Inspiró a la cantante Lorde con una intervención directa en su carrera



La cantante pop reveló que Bowie había pedido conocerla después de un concierto, donde se dio cuenta de la admiración que el artista sentía sobre ella.





Foto: mirror.co.uk

5. El diseño de su último disco simboliza la inmortalidad



Blackstar, el último disco de Bowie, tiene un diseño gráfico particular ya que muestra una estrella negra con fondo blanco, el cual hace un guiño a la mortalidad, el principio del Universo, además de su posible fin.





Foto: pitchfork.com

6. Crea una versión de ‘May way’ que después inspiró a ‘Live on Mars’



En 1968, Bowie escribió una versión en inglés de una canción francesa. Dicha letra tuvo el nombre de ‘Even a Fool Learns to Love’, la cual fue rechazada y Paul Anka realizó la traducción exitosa, la cual tuvo el nombre de ‘My way’ el gran éxito de Frank Sinatra.



Así, Bowie furioso, escribió ‘Life on Mars’, una especie de parodia a Sinatra.





Foto: twistedlifestyle.com

7. Pudo interpretar a Gandalf



Entre la lista final de estrellas para interpretar al mago Gandalf de la saga del ‘El Señor de los Anillos’ se encontraba David Bowie, junto con Sean Connery y Patrick Stewart.





Foto: pelandoelojo.com

8. ‘Hunky Dory’ es el álbum favorito de los fans



Cuando Bowie murió, 19 de sus álbumes entraron nuevamente en las listas de popularidad de Reino Unido. El disco que la mayoría de la gente volvió a disfrutar en hace un año fue el ‘Honky Dory’, de 1971.





Foto: allmusic.com

9. Heredó 2 millones de dólares a su secretaria



Al morir, Bowie dejó un patrimonio cercano a 100 millones de dólares, repartido entre su esposa y sus dos hijos. Aunque de esos 100 millones, dejó 2 millones a su secretaria Corinne ‘Coco’ Schwab.





Foto: ajournalofmusicalthings.com

10. Mensajes graciosos en sus correos electrónicos



Brian Eno, el famoso productor, declaró que su relación con Bowie al final de su vida fue a través del correo electrónico. En esos intercambios las firmas eran con nombres graciosos como Señor Showbiz, Milton Keynes, Rhoda Borrocks y el ‘Duque de la Oreja’.





Foto: mirror.co.uk