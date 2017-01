Revelan soundtrack de 'Trainspotting 2' por error

Inglaterra, Reino Unido.- Un error reveló, a través de Amazon, el soundtrack de la nueva cinta 'Trainspotting 2'. Y entre las canciones elegidas por Danny Boyle, el director de la secuela, se encuentra Queen, Iggy Pop, The Clash, Underworld y Blondie, por nombrar unos cuantos.

Y pese a que falta menos de un mes para que el filme sea estrenado, una de las bandas sonoras más representativas de la época de los 90 llegó con esta historia. Es por este motivo, sin olvidar a los personajes entrañables como Begbie o Spud, que se viralizó de inmediato en las redes sociales.

Así, el furor llegó a tal grado que uno de los seguidores de Irvine Welsh, escritor y creador de la novela homónima de la cual salió la película, le escribió por medio de Twitter para preguntarle sobre la autenticidad de la imagen. Y al confirmar de cierto modo la posibilidad, esto quedó más que confirmado.

@MaxSefton @Youngfathers @T2Trainspotting We're very lucky to have them involved.