Video: Müller usa pasaporte como celular para evitar a la prensa

Múnich, Alemania.- El jugador Thomas Müller decidió utilizar su pasaporte para fingir que hablaba con alguien más, y así evitar a la prensa a su llegada a Alemania.

Además de que muchos periodistas se lo tomaron con humor, el equipo también compartió el video de lo ocurrido por medio de su cuenta oficial de Twitter con el título: "You used to call me on my passport".

El hecho ocurrió cuando el equipo regresó de Doha a Múnich. Y hasta el momento, la ocurrencia del delantero teutón ha hecho que el contenido se haya compartido en más de 600 ocasiones.