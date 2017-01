Fotos: Los mejores memes de la semana

Ciudad de México.- Esta semana iniciamos con un deceso de temperaturas y el retorno a las actividades diarias luego de las fiestas decembrinas.











¡Se acabaron las vacaciones! Los memes no se hicieron esperar y reflejaron la “alegría” del regreso a clases.























Fueron tres semanas de fiestas, comida y diversión, que hicieron que nos costara un poco de trabajo volver a la escuela.











Y por qué no, para algunos afortunados las vacaciones no terminaron e hicieron mofa de ello.











Hoy es viernes 13, un día considerado de mala suerte, aún así, el humor nunca falta.