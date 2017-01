Horóscopos del sábado 14 de enero de 2017

ARIES



La intolerancia, tensión y prisa son las principales enemigas de Aries, por lo cual es recomendable tomarte el día, divertirte, ver a tus amigos, salir con tu pareja o realizar alguna actividad que distraigan tu mente y que también disfrutes, el caso es relajarte en todos los sentidos. Una buena opción para poco a poco ir conociendo a esa persona que desea salir contigo es la siguiente: jueguen preguntas y respuestas, es una buena manera de obtener la información que deseas.



TAURO



Un aspecto de Venus el planeta del dinero y amor causara un gran impacto en tu vida, gracias al cual ambos tópicos giraran a la velocidad correcta y crecen en un gran porcentaje. En plano de la familia, no te desesperes con ese integrante que opta por sufrir en vez de solucionar su vida, en algún momento no muy lejano entenderá y solucionara. Este ciclo es ideal para entrar a algún curso de fin de semana, aparte de aprender algo nuevo, conocerás personas afines a ti.



GÉMINIS



Una prueba a tu paciencia, ya que alguien de tus allegados, pareja o con quien empiezas a salir, llegara muy tarde a la cita contigo, no es justificación pero tendrá algún percance que le impida cumplir con el horario pactado, pero cumplirá; la lección es para ti. En el plano de la familia, es un hecho que la estrategia debe cambiar, se recomienda que desde ahora cada quien se haga responsable de alguna situación del hogar o algún pago o compra.



CÁNCER



La comunicación con las personas que amas, sea tu familia, amigos o pareja es importante en este día, ya que cuentas con el apoyo del cosmos para llegar a ese acuerdo que necesitas. No te sumerjas en líos emocionales, ya que lo que deseas vivir en ese plano depende del cambio en la perspectiva que tienes de las relaciones, comprender que los demás no entienden el amor de la misma manera que tu será de gran ayuda.



LEO



El Sol que es tu regente crea un aspecto que te ayuda a ver la vida desde un punto de vista diferente, llego el tiempo de madurar, crecer y sobre todo ver por ti primero, ya que esa es la lección que debes tomar en cuenta para triunfar en 2017. Las situaciones que te preocupan se solucionaran y seguirán así por un buen tiempo, olvídate de las preocupaciones y trata de vivir la vida de una manera divertida, placentera y consintiéndote un poco más de lo normal.



VIRGO



Asiste a alguna reunión con amigos, ir al cine, al museo o a donde la vida te sugiera, pero es necesario que evites caer en la rutina de siempre y sobre todo en el pesimismo porque algunos planes no están saliendo como lo pensaste, pero dales tiempo para que tomen la dirección correcta. Algunos asuntos relacionados con el entorno de tu pareja pueden salirse de control, aunque lo más recomendable es que el o ella se hagan cargo y no interfieras.



LIBRA



Un excelente día para arreglar algunos asuntos pendientes en el ámbito de la vida personal, hay algunos fantasmas del pasado que no dejan de molestar, pero ya es el ciclo adecuado para que dejen de existir, ya que la vida te tiene preparada una sorpresa maravillosa, la cual solo llegara si lo permites. Asuntos financieros pueden salirse de control, ya que no estas viendo la realidad de tu economía, cambia la estrategia que llevas es muy importante hacerlo



ESCORPIÓN



Urano el planeta de las sorpresas y cambios inesperados forma un buen aspecto a tu zona de la vida social, lo cual indica que llegan a tu vida personas similares a ti, regresa a amigos que no tenían porque retirarse de tu vida y en general atrae al pasado positivo con el cual todavía puedes construir una historia. Tu pareja realmente necesita de ti, todos aprendemos algo nuevo en el día a día, la lección es para ti, ya que estas olvidando como te has superado.



SAGITARIO



Estas viviendo los últimos días del periodo de 52 días después de tu cumpleaños, por lo que se sugiere crear un par de planes que cumplir por ese motivo, ya que cuentas con los influjos ideales para que se conviertan en realidad. También se recomienda que cambies el entorno que vives, ya que el cosmos atraerá a ti las personas, momentos o proyectos que le den un nuevo significado a la frase que dice “me arriesgo y lo hago” Es ahora el ciclo indicado.



CAPRICORNIO



Regálate algo de tiempo para estar contigo y de esa manera encontrar el punto de equilibrio que necesitas para replantear un par de propósitos que hasta el momento consideras difíciles de llevar a cabo, pero en realidad no es así, solo necesitas pensar en lo bien que te vas a ver, el beneficio que obtendrás y lo que podrás atraer a tu vida. En el tópico de la vida cotidiana, no te dejes llevar por los comentarios que hará un familiar en contra de otro, no es importante.



ACUARIO



Hay que hacer un cambio en tu ámbito social, ya que el cosmos sugiere que debes encontrar nuevas amistades y vivir una nueva etapa en tu vida, por lo cual este día cuenta con influjos sociales y se recomienda aceptar cualquier reunión o invitación, ya que de verdad este es un magnifico tiempo para crear una nueva y mejorada versión de ti. En el plano del amor, tal vez haya una segunda oportunidad para enmendar lo que sucedió, pero tienes que aceptar tu error.



PISCIS



Urano forma un aspecto inestable a tu signo, lo cual provocara un poco de nerviosismo o ansiedad, tal vez consideres que es un presentimiento pero no es así, solo son los efectos de este aspecto que es de corta duración, por lo que se sugiere realizar actividades que traigan a ti armonía y tranquilidad tales como: meditar, practicar respiración alotrópica, escribir, tomar algún masaje, lo que necesites que provoque en ti equilibrio emocional. En el plano del amor este aspecto también influye por lo que es importante vivir el día con actividades lúdicas.



Con información de Rumbo Astral.