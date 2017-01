Horóscopos del domingo 15 de enero de 2017

ARIES



En si el día es bueno en algunos tópicos de la vida, por lo cual se recomienda salir a disfrutar el día, convivir con tu pareja, platicar con tu familia o una sesión de risa con la persona que recién estas conociendo. Haces lo posible par que tu pareja se sienta a gusto a tu lado, pero es común que no reaccione de la manera que lo haces, la solución es aprender la manera en que te demuestra sus detalles y saber que esa es la manera en que pone de su parte.



TAURO



No hay mejor persona que te conozca mas que tu mismo o misma, por lo que se sugiere regalarte un tiempo a lo largo del día para platicar contigo, escucharte, abrazarte y saber que es lo que tu ser interno realmente necesita y con el paso de los días brindárselo. En otro tópico de la vida, las decisiones que tomes a partir del día de hoy están respaldadas por Plutón el planeta del poder y la fuerza, por lo que será difícil que puedas echarte atrás en ellas.



GÉMINIS



No vivirás complicaciones para acercarte a esa persona que te gusta, cuentas con el apoyo de Venus el planeta del amor y dinero, lo cual indica que es el momento ideal para realizarlo. Ya sea en el plano de la vida cotidiana o laboral, te estas desgastando al intentar abarcar mucho mas de lo que tu capacidad física lo permite, no tiene caso enfermarte, puedes solucionarlo organizando mejor tus tiempos y responsabilidades.



CÁNCER



Un aspecto fuerte de la Luna a tu signo crea buenos influjos que traerán a tu vida diversión, alegría, buenos momentos, unión, amor, armonía y lo que sea necesario para vivir las emociones en perfecto equilibrio; este aspecto también beneficia la relación de pareja actual, ya que entenderán ambos de mejor manera lo que les falta mejorar a cada uno para que todo tome e rumbo correcto. Si estas saliendo con alguien aprovecha y cuéntale un secreto.



LEO



Este es un buen día para que le pidas a tu pareja que decida el plan a realizar durante el día, ya que él o ella cede la mayoría de las veces y ahora le toca un poco de correspondencia de tu parte. alcanzar las metas que deseas realmente depende de el nivel de creencia que tengas de ti, por lo que se sugiere trabajar en la auto confianza y considerar que la vida tiene recompensas interesantes para ti. Confía en el amor que esta por llegar a tu vida.



VIRGO



Gracias a un aspecto positivo de Mercurio y Neptuno sostendrás conversaciones profundas que le brindaran un nuevo significado a tu percepción de tu vida emocional, lo cual te ayudara a vivir relaciones maduras y con sentido de crecimiento, olvídate de las niñerías y acepta. Debes crear una estrategia laboral diferente, ya que contaras con aspectos importantes que te ayudan a demostrar tus mejores aptitudes y habilidades.



LIBRA



Este día la relación con la familia estará un poco tensa, ya que no lograran llegaran a un buen acuerdo acerca de un compromiso económico que deben cubrir en los próximos días, deja pasar un par de días para que los involucrados aclaren mejor sus ideas. Si no tienes pareja, evita idealizar virtudes que no tiene esa persona con la que intentas salir, se sugiere mejor averiguar si realmente tiene un interés real en ti. Un poco de dinero extra en esta semana.



ESCORPIÓN



Dicen que todo cae por tu propio peso y eso lo comprobaras el día de hoy, ya que por fin te enteraras de la versión real del conflicto que viviste en días pasados, se recomienda aplicar las medidas correctivas necesarias, ya que no tiene caso molestarse por situaciones tan simples. En el plano de las amistades, dentro de muy poco tiempo alguien tendrá que realizar un cambio que puede ser desde casa hasta de país, no intentes disuadirle, ya que es lo adecuado para él o ella.



SAGITARIO



Debido a los últimos días de duración del periodo solar que vives, afortunadamente te arriesgaras a llegar mas allá de los limites tanto mentales como físicos que te autoimpones, lo cual es una buena noticia ya que los resultados los veras en varios planos de tu vida. Este día procura integrarte con las personas que te aman o quieren, ya que tu individualidad en ocasiones les provocas la idea de que no son importantes para ti.



CAPRICORNIO



Este día tiene un tono espiritual, ya que hay aspectos que aumentaran tu fe, tanto en la deidad del credo que practiques así como en ti misma o mismo, lo cual debes aprovechar para resolver aquellos asuntos que prefieres dejar en la obscuridad pero que no te atreves a cerrar, ya no tiene caso esperar algo que no va a suceder. Aspectos interesantes provocan que nazcan nuevos motivos para salir adelante por ti misma o mismo.



ACUARIO



Neptuno el planeta de los pensamientos profundos ilumina tanto tu signo así como tu zona del ser interno y ni pudo llegar en mejor momento, ya que ese par de situaciones que te aquejan, podrás comprenderlas, razonarlas y de esa manera resolverlas, la lección es aprender a escucharte antes de actuar por impulso. En lo que respecta al dinero, esa idea que tienes en mente es buena, por lo cual se recomienda aprovechar este aspecto para crear cimientos para ella.



PISCIS



Gracias a los aspectos de la Luna a tu signo, se recomienda que sorprendas a tu amorcito, pero no de una manera cursi o romántica, sino con alguna actividad divertida que tiene ganas de experimentar desde hace tiempo. En el plano de los amigos, es momento que digas lo que sabes acerca de esa situación incomoda que están viviendo, ya que de no ser así, esto crecerá hasta convertirse en un gran conflicto que podría deshacer al grupo.



Con información de Rumbo Astral.