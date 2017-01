Sting confirma tres fechas para tocar en México

Ciudad de México.- Sting, el exvocalista de la banda The Police, confirmó tres fechas para tocar en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en mayo próximo. Esto fue anunciado como parte del tour para promocionar su último álbum titulado 57th & 9th.

El británico arrancará en la capital donde tocará el 17 de mayo en el Auditorio Nacional de la CDMX; el Auditorio Citibanamex de Monterrey lo recibirá para el 20 de mayo; y cerrará su paso por tierras aztecas en el Auditorio Telmex de Guadalajara para el 21.

Hasta el momento está confirmada el inicio de la preventa para los boletos el día 23 y 24 de enero a partir de las 11:00 horas. El precio de los boletos oscilará de entre los 2 mil 900 a los 500 pesos mexicanos sin el cargo por la expedición de los mismos.

3 shows added to the #57thAnd9th Tour! Mexico City May 17, Monterrey May 20, Guadalajara May 21. Details/tix info: https://t.co/lIZBYa3KNx pic.twitter.com/cJFVP0oqGr