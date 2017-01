Popeye: Cómo nació el personaje de las espinacas

Ciudad de México.- Popeye es de esos dibujos animados que han influido enormemente en lo que consume la gente. Quizá ya no tanto, pero para los tiempos de la Gran Depresión en Estados Unidos consiguió aumentar la venta de espinacas en ese país en 33%.



Su nombre proviene del inglés Pop-eye (ppa), que significa “ojo saltón”. Y aunque no lo tiene, sí está tuerto, como era común en los marineros de ese entonces.



Pero Popeye no apareció como protagonista de su propia tira cómica. En 1919, el New York Evening Journal contrató a un dibujante llamado "Elzie" Segar para crear una serie llamada "Thimble Theater". Concibió entonces a tres personajes para tal fin: una criada flaca, desgarbada llamada Olivia, su hermano Castor y el novio de la mujer en cuestión, Ham Gravy.

Durante 10 años el trío no necesitó de nadie más para ser populares. Pero para 1929 se le ocurrió al par de hombres buscar una criatura mágica llamada la Gallina Whiffle y para tal fin contrataron a un marinero. Así nació Popeye.



Cuando la historia de la gallina concluyó, Popeye desapareció, pero los lectores quería más del marinero y a Segar no le quedó de otra que convertir al devora espinacas en el protagonista de la tira cómica ante el éxito que alcanzó.



Y es que antes que esas hojas verdes le dieran fuerza descomunal, Popeye obtenía poder al frotar la cabeza la gallina, a la cual Segar llamó Berenice.

Popeye se convirtió en dibujo animado cuando la compañía Fleischer Studios buscaba otro personaje a desarrollar luego del éxito logrado con Betty Boop



"Betty Boop presenta a Popeye el Marino" fue un trancazo en el verano de 1933. Hasta se volvió más popular que Mickey Mouse y la tira cómica se imprimía en 638 periódicos de Estados Unidos.

En sus comienzos Popeye era violento y golpeaba con poca o ninguna provocación. Al crecer su popularidad entre los niños, sus creadores suavizaron los actos del personaje.



Los dibujos animados de Popeye se convirtieron en una tradición en la televisión estadounidense de los 50 y 60. Para las dos décadas siguientes, los padres de familia pensaron que había demasiada violencia y la popularidad del personaje decayó.