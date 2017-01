Shakira: 'Las mañanitas' es canción adecuada para iniciar el día

Davos, Suiza.- La artista colombiana Shakira, premiada en Davos por su promoción de la educación infantil, cantó “Las mañanitas” a la prensa que cubre el foro de Davos, un tema que consideró adecuado para interpretar al empezar el día.



“No, realmente no suelo cantar en la mañana, pero les voy a cantar ‘Las mañanitas', una canción mexicana”, comentó la cantautora a preguntas de la prensa rusa durante un encuentro celebrado en el marco del 47 Foro Económico Mundial.



La artista y fundadora de la organización no gubernamental (ONG) Pies Descalzos interpretó el inicio de la célebre canción mexicana de cumpleaños a la prensa que cubre el foro de Davos, que la víspera la reconoció con el Crystal Arward.



“Cuando estoy en casa y me levanto, como todas las madres, pienso en todos los pendientes, desafíos, preocupaciones. Es como una revolución ser madre. Es una cosa hermosa pero a veces se convierte en seria. No soy una mamá relajada”, comentó la artista sobre sus costumbres al iniciar el día.



La cantante ha tenido una importante participación en el foro de Davos en el que ha estado muy solicitada y en el que ha promovido los objetivos de su fundación Pies Descalzos entre el auditorio de la elitista cita, en la que participan mil líderes de importantes compañías del planeta.



Este día fue la protagonista de una entrevista inscrita en el programa del foro, en la que aseguró que de no haber sido cantante le hubiera gustado ser doctora y que le interesan mucho los progresos de la medicina.



La cantante, que tiene dos hijos con su pareja, el jugador del club de futbol Barcelona Gerard Piqué, confesó que el ser madre la volvió aún más sensible a los problemas de los niños con dificultades.



“Sasha, mi hijo pequeño, estuvo enfermo y ahora ya está bien, gracias a Dios. Pero después de pasar por esa experiencia sólo podía pensar en todas las madres que no tienen recursos”, comentó la cantante, quien pidió ayuda a los empresarios reunidos en Davos para el acceso educativo de los más pequeños.



“Tenemos que aplicar los cerebros y las estrategias de los negocios y los activos, recursos humanos y el talento de sus empresas para hacer el bien social y resolver los problemas sociales”, subrayó Shakira.



La cantante fue premiada por el Foro de Davos en tanto que embajadora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y fundadora de Pies Descalzos, que promueve la educación pública de calidad para niños en situación de vulnerabilidad en Colombia.



La cofundadora del foro, Hilde Schwab, quien le entregó el trofeo acreditativo, explicó que Shakira fue reconocida “por su liderazgo en la promoción de la educación en la primera infancia” y subrayó que “defiende con pasión la educación, sobre todo la del desarrollo de la primera infancia”.