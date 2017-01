John Fogerty cantará a dúo con Juan Gabriel en concierto homenaje

Ciudad de México.- Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, aseguró que a un mes de que se lleve a cabo el homenaje en honor al cantante, todo marcha como está planeado gracias a la organización que ha habido.



Dijo que como responsable directo del multitudinario evento, a celebrarse el 18 de febrero en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México, es un gusto que todo esté saliendo bien, aunque en un principio tuvo sus dudas.



“A un mes del evento estamos muy adelantados ya sólo estamos afinando detalles, por así decirlo, musicales y del escenario y ahora ya empezamos a sentir que esto va para adelante y en muy buena forma. Lo que fue una idea ya es toda una realidad”, comentó Iván Aguilera en entrevista con Notimex.



Iván compartió que esta labor de organizar el mega concierto no la hubiera hecho sin la ayuda de muchas personas, principalmente su esposa, quien ha sido una aliada y compañera en todo momento.



Respecto a las sorpresas que prometió para este magno concierto en el Foro Pegaso, con artículos y ropa de su padre, Iván Aguilera, dijo:



“Mis hermanos, mi esposa y yo quisimos dar un regalo a la gente, darles una experiencia distinta, donde puedan sentir la presencia de mi padre y que vean cómo vivía él. Queremos montar tal vez una de sus habitaciones, o un camerino con todas sus cosas, por ejemplo, a él le gustaba mucho la cuestión indú y creemos que a la gente le va a gustar esa parte, además traeremos algunos trajes, su ropa, queremos que la gente sienta que él va a estar ahí”, comentó.



Otra de las cosas que más le interesa que la gente sepa, es que parte de lo recaudado será destinado al orfanato que Juan Gabriel creó en Ciudad Juárez, llamado Semjase.



El heredero de Juan Gabriel, aseguró que en el escenario habrá entre 16 y 18 artistas. “Todas son grandes estrellas, habrá muchas sorpresas y esta experiencia difícilmente se repetirá”.



Una de esas sorpresas, sin duda será la presencia de John Fogerty, líder y vocalista principal del grupo de rock Creedence Clearwater Revival, quien esa noche tendrá un número muy especial.



“John Fogerty va a cantar a dúo con Juan Gabriel, gracias a la tecnología e interpretarán el tema “Have you ever seen the rain”, que mi padre hizo como ‘cover' llamándolo “Gracias al Sol” y creemos que será algo muy bonito, que nunca se ha visto y escuchado. Ese era el deseo de los dos, cantar este tema”.



Contó que no fue nada complicado que el famoso vocalista de los Creedence aceptara estar en el concierto homenaje a Juan Gabriel.