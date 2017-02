Audio: Depeche Mode lanza el sencillo 'Where's the Revolution'

Londres, Reino Unido.- Depeche Mode, la banda de música electrónica de 1980, lanzó el nuevo sencillo 'Where's the Revolution'. Esta canción estará incluída en el próximo album llamado 'Spirit' y el cual llegará para el próximo 17 de marzo.

Por otro lado, Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher ofrecerán una gira a nivel mundial para este año, en donde tienen contemplado visitar más de 20 países en Europa para luego llegar al norte de América y recorrer la parte sur del continente.

El contenido compartido en YouTube por medio del canal oficial de la banda acumula más de 26 mil reproducciones hasta el momento. Y aunque este nuevo trabajo contará con 12 canciones según lo pronosticado, una edición deluxe saldrá a la venta con cinco tracks extra.

Tracklist:



01. Going Backwards

02. Where’s The Revolution

03. The Worst Crime

04. Scum

05. You Move

06. Cover Me

07. Eternal

08. Poison Heart

09. So Much Love

10. Poorman

11. No More (This Is The Last Time)

12. Fail



Disco 2 (Edición Deluxe)



01. Cover Me (Alt Out)

02. Scum (Frenetic Mix)

03. Poison Heart (Tripped Mix)

04. Fail (Cinematic Cut)

05. So Much Love (Machine Mix)