Criss Angel se tatua la palabra 'Beli' en el pecho

Ciudad de México.- Criss Angel, el ilusionista originario de Estados Unidos, compartió una fotografía por medio de su cuenta oficial de Twitter en donde se notó el nuevo tatuaje sobre el pecho que decía la palabra 'Beli'.

La publicación compartida se tituló 'Back tonight...' ('De vuelta esta noche'). Y aunque no detalló nada sobre su relación con la cantante mexicana Belinda, miles de usuarios conectaron este suceso con lo que ambos mantienen.

Por otro lado, las publicaciones de vacaciones y reuniones con otros famosos han reiterado en múltiples ocasiones su vínculo. Esto sin olvidar que llama "mi amor" a la cantante mexicana.

Always🍳mi amor @belindapop even in the 🌧😂😂😂😂😂😂❤ pic.twitter.com/7cnUhPJ0l3