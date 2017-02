Fotos: Los mejores memes de la semana

Ciudad de México.- Llegó el Día de la Candelaria y ahora sí podremos comenzar la dieta, pero antes, no podían faltar los deliciosos y tradicionales tamales de chile, de mole, de verde y pozole...











Los tamales son ricos y son aptos para el amor y el desamor.











También tienen su parte científica...











No sólo es una tradición, también es una medida de seguridad.







Y claro, los mexicanos somos innovadores y damos el toque especial a las cosas.















La construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos despertó la unión de los mexicanos y surgió la campaña #ConsumeMexicano, pero... los memes también llegaron.



Tal vez Trump tenga razón y algunas personalidades de Hollywood estén "sobrevaloradas", pues en México tenemos a sus sustitutos perfectos.



























































¡Ah! Si no lo habían notado, México fue el creador de Twitter, desde hace décadas la gurrumina es la encargada de entregar mensajes precisos y cortos, bueno... se parece la idea ¿no?